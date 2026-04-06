Видео

Главная Вкус "Правильный кулич" на Пасху 2026: рецепт получится даже у новичков

"Правильный кулич" на Пасху 2026: рецепт получится даже у новичков

Дата публикации 6 апреля 2026 15:44
Правильный кулич на Пасху 2026: рецепт получится даже у новичков
Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт кулича — настоящая находка для тех, кто хочет получить идеальный результат с первого раза. Тесто получается нежное, хорошо поднимается и имеет приятную волокнистую структуру. Благодаря простому способу приготовления даже новички легко справятся и получат ароматную праздничную выпечку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко теплое — 250 мл.;
  • дрожжи живые — 25 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука — 4 ст. л.

Для теста:

  • яйца — 2 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10-20 г;
  • ром или коньяк — 2 ст. л.;
  • мука — 500 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • изюм — 150 г.
рецепт паски на Великдень
Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и часть муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20 минут для активации.
  2. Промыть изюм, залить кипятком, оставить настояться, после чего обсушить.
  3. Соединить яйца и желтки с сахаром, ванильным сахаром и алкоголем, перемешать.
  4. Добавить к опаре вместе с мукой, солью и мягким сливочным маслом.
  5. Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час.
  6. Обомять, добавить изюм, перемешать и оставить еще на 30-40 минут.
  7. Разложить тесто в формы, заполняя их наполовину, дать еще немного подрасти. Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-37 минут до готовности. Остудить и по желанию покрыть глазурью.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
