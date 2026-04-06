"Правильный кулич" на Пасху 2026: рецепт получится даже у новичков
Дата публикации 6 апреля 2026 15:44
Этот рецепт кулича — настоящая находка для тех, кто хочет получить идеальный результат с первого раза. Тесто получается нежное, хорошо поднимается и имеет приятную волокнистую структуру. Благодаря простому способу приготовления даже новички легко справятся и получат ароматную праздничную выпечку.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 250 мл.;
- дрожжи живые — 25 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука — 4 ст. л.
Для теста:
- яйца — 2 шт.;
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10-20 г;
- ром или коньяк — 2 ст. л.;
- мука — 500 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- изюм — 150 г.
Способ приготовления
- Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и часть муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20 минут для активации.
- Промыть изюм, залить кипятком, оставить настояться, после чего обсушить.
- Соединить яйца и желтки с сахаром, ванильным сахаром и алкоголем, перемешать.
- Добавить к опаре вместе с мукой, солью и мягким сливочным маслом.
- Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час.
- Обомять, добавить изюм, перемешать и оставить еще на 30-40 минут.
- Разложить тесто в формы, заполняя их наполовину, дать еще немного подрасти. Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-37 минут до готовности. Остудить и по желанию покрыть глазурью.
