"Правильный кулич" на Пасху 2026: рецепт получится даже у новичков

Домашний кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт кулича — настоящая находка для тех, кто хочет получить идеальный результат с первого раза. Тесто получается нежное, хорошо поднимается и имеет приятную волокнистую структуру. Благодаря простому способу приготовления даже новички легко справятся и получат ароматную праздничную выпечку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко теплое — 250 мл.;

дрожжи живые — 25 г;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 4 ст. л.

Для теста:

яйца — 2 шт.;

желтки — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10-20 г;

ром или коньяк — 2 ст. л.;

мука — 500 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

изюм — 150 г.

Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и часть муки, перемешать до однородности и оставить в теплом месте на 20 минут для активации. Промыть изюм, залить кипятком, оставить настояться, после чего обсушить. Соединить яйца и желтки с сахаром, ванильным сахаром и алкоголем, перемешать. Добавить к опаре вместе с мукой, солью и мягким сливочным маслом. Замесить мягкое эластичное тесто, накрыть и оставить подходить примерно на 1 час. Обомять, добавить изюм, перемешать и оставить еще на 30-40 минут. Разложить тесто в формы, заполняя их наполовину, дать еще немного подрасти. Выпекать при температуре 180 °C примерно 35-37 минут до готовности. Остудить и по желанию покрыть глазурью.

