"Президентські" помідори половинками на зиму: рецепт заготовки на зиму

Помідори половинками. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Помідори половинками — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки ароматному маринаду, цибулі та спеціям вони виходять соковитими, пряними й чудово смакують до картоплі, м'яса або будь-якого гарніру. Для рецепта підійдуть навіть великі помідори, які незручно консервувати цілими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 3,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 80 г;

оцет 9% — 200 мл;

помідори — скільки вміститься в банки;

цибуля — кілька шт.;

петрушка або кріп — за смаком;

чорний перець горошком — за смаком;

лавровий лист — кілька шт.

Мариновані помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Помідори вимити, видалити плодоніжки та розрізати навпіл. На дно стерилізованих банок викласти цибулю, зелень, лавровий лист і чорний перець. Щільно заповнити банки помідорами, укладаючи їх зрізом донизу. Для маринаду довести до кипіння воду із сіллю, цукром та оцтом. Гарячим маринадом залити помідори. Прикрити банки кришками та стерилізувати приблизно 10 хвилин після закипання води. Закатати банки, перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Помідори виходять ароматними, пружними та чудово зберігаються всю зиму.

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