Продукти — як нормалізувати обмін речовин та скинути зайві кілограми

Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете схуднути без виснажливих дієт? Достатньо правильно підібрати продукти, які прискорюють обмін речовин та допомагають скинути зайві кілограми. Додавайте їх у раціон та насолоджуйтеся результатом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Успіх у боротьбі із зайвою вагою значною мірою залежить від харчування. Щоб налаштувати організм на природне схуднення, важливо нормалізувати обмін речовин та зміцнити здоров’я. Для цього потрібно розуміти, які продукти сприяють зниженню ваги та як їх правильно поєднувати.

Продукти для схуднення мають кілька важливих особливостей:

низька калорійність;

високий вміст корисних білків, жирів та складних вуглеводів;

мінімальна кількість цукру;

велика кількість клітковини;

наявність вітамінів і мінералів, необхідних для здорового функціонування організму.

Правильний вибір продуктів допоможе створити збалансоване меню, яке сприятиме зниженню ваги, покращенню обміну речовин і зменшенню ризику розвитку таких захворювань, як ожиріння чи діабет.

Молочні продукти

Молоко та молочна продукція містять багато білка, кальцію та корисних жирів.

Молочні продукти. Фото: smachnenke.com.ua

Однак варто обирати лише натуральні продукти без додавання цукру, барвників та рослинних жирів:

молоко;

кефір;

нежирні сири;

сир;

натуральний йогурт;

ряжанка.

Якщо немає непереносимості лактози або проблем із рівнем цукру в крові, молочні продукти можуть бути частиною раціону. Водночас варто пам’ятати, що вони мають високий інсуліновий індекс, тому людям із діабетом слід вживати їх у помірній кількості.

Овочі та фрукти

Овочі та фрукти відіграють ключову роль у процесі схуднення, оскільки містять багато клітковини, яка покращує травлення та дарує тривале відчуття ситості.

Овочі, що сприяють схудненню:

броколі — містить вітаміни B, C, E, K, клітковину та амінокислоти;

морква — зменшує потяг до солодкого;

шпинат і селера — мають "негативну калорійність";

огірки — мають сечогінну дію;

помідори — допомагають знизити рівень холестерину;

зелень (петрушка, кріп) — джерело вітамінів та мінералів.

Картоплю краще вживати в обмеженій кількості через високий вміст крохмалю.

Фрукти є чудовою альтернативою десертам. Найкращими варіантами для схуднення є:

грейпфрут і апельсини;

яблука;

ківі — багате на клітковину;

кавун, смородина, вишня, полуниця.

Банани, персики, виноград, диню та хурму краще їсти помірно, оскільки вони містять більше цукру.

М’ясо та риба

Нежирне м’ясо є важливим джерелом білка та сприяє тривалому насиченню.

Для раціону, спрямованого на схуднення, варто обирати:

яловичину;

телятину;

курку;

індичку.

З риби особливо корисними є:

лосось — містить омега-3 жирні кислоти, що регулюють обмін речовин;

тунець — має високий вміст білка та низьку жирність;

скумбрія, форель, оселедець, морепродукти.

Крупи та злаки

Рис та гречка. Фото: smachnenke.com.ua

Збалансований раціон має включати правильне співвідношення білків, жирів і складних вуглеводів. Основними джерелами останніх є крупи та злаки.

Найкращі варіанти для схуднення:

вівсянка;

гречка;

бурий рис;

кіноа;

булгур;

перлова;

пшенична;

кус-кус.

Варто обмежити вживання манної каші через високу кількість простих вуглеводів і білого рису через значний вміст крохмалю.

Бобові

Бобові допомагають заповнити рівень заліза, а також містять резистентний крохмаль, що сприяє покращенню обміну речовин.



До найкорисніших належать:

квасоля;

сочевиця;

горох.

Завдяки високому вмісту білка та клітковини вони є чудовими помічниками у процесі здорового схуднення.

Висновок

Різноманітний і збалансований раціон допомагає не лише схуднути, а й зберегти здоров’я. Вибір корисних продуктів, правильне поєднання білків, жирів і вуглеводів, а також регулярне вживання овочів, фруктів, риби, м’яса та злаків дозволить досягти бажаного результату без жорстких дієт та обмежень.

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