Просто загорніть м’ясо в пергамент: через 1 годину воно буде танути в роті

М’ясо в пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться отримати ідеально ніжне м’ясо без складних маринадів і довгого приготування — цей рецепт стане вашим фаворитом. Усього кілька інгредієнтів і простий спосіб запікання, а результат перевершує всі очікування. Соковите, ароматне і дуже м’яке — саме таке м’ясо захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина (лопатка) — 1 кг;

сіль — 17 г;

часник сушений — 3 ч. л.;

приправа для шашлику — 2 ч. л.;

суміш перців — 2 ч. л.;

олія — 3 ст. л.

Шматочки м’яса. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо натерти сіллю, спеціями та змастити олією з усіх боків. Перекласти на пергамент, щільно загорнути, щоб утворився герметичний пакет. Викласти у форму та запікати при температурі 180°C приблизно 1 годину. Після приготування дати трохи відпочити, розгорнути та подавати гарячим або охолодженим. М’ясо виходить рум’яне, соковите й дуже ароматне.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Читайте також:

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.