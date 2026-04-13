Просто загорніть м’ясо в пергамент: через 1 годину воно буде танути в роті
Дата публікації: 13 квітня 2026 01:04
М’ясо в пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться отримати ідеально ніжне м’ясо без складних маринадів і довгого приготування — цей рецепт стане вашим фаворитом. Усього кілька інгредієнтів і простий спосіб запікання, а результат перевершує всі очікування. Соковите, ароматне і дуже м’яке — саме таке м’ясо захочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина (лопатка) — 1 кг;
- сіль — 17 г;
- часник сушений — 3 ч. л.;
- приправа для шашлику — 2 ч. л.;
- суміш перців — 2 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- М’ясо натерти сіллю, спеціями та змастити олією з усіх боків.
- Перекласти на пергамент, щільно загорнути, щоб утворився герметичний пакет.
- Викласти у форму та запікати при температурі 180°C приблизно 1 годину.
- Після приготування дати трохи відпочити, розгорнути та подавати гарячим або охолодженим.
- М’ясо виходить рум’яне, соковите й дуже ароматне.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
