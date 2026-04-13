Просто загорніть м'ясо в пергамент: через 1 годину воно буде танути в роті

Дата публікації: 13 квітня 2026 01:04
М’ясо в пергаменті. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться отримати ідеально ніжне м’ясо без складних маринадів і довгого приготування — цей рецепт стане вашим фаворитом. Усього кілька інгредієнтів і простий спосіб запікання, а результат перевершує всі очікування. Соковите, ароматне і дуже м’яке — саме таке м’ясо захочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина (лопатка) — 1 кг;
  • сіль — 17 г;
  • часник сушений — 3 ч. л.;
  • приправа для шашлику — 2 ч. л.;
  • суміш перців — 2 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.
Шматочки м’яса. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’ясо натерти сіллю, спеціями та змастити олією з усіх боків. 
  2. Перекласти на пергамент, щільно загорнути, щоб утворився герметичний пакет.
  3. Викласти у форму та запікати при температурі 180°C приблизно 1 годину. 
  4. Після приготування дати трохи відпочити, розгорнути та подавати гарячим або охолодженим. 
  5. М’ясо виходить рум’яне, соковите й дуже ароматне.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
