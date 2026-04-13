Просто заверните мясо в пергамент: через 1 час оно будет таять во рту
Дата публикации 13 апреля 2026 01:04
Мясо в пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется получить идеально нежное мясо без сложных маринадов и долгого приготовления — этот рецепт станет вашим фаворитом. Всего несколько ингредиентов и простой способ запекания, а результат превосходит все ожидания. Сочное, ароматное и очень мягкое — именно такое мясо захочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина (лопатка) — 1 кг;
- соль — 17 г;
- чеснок сушеный — 3 ч. л.;
- приправа для шашлыка — 2 ч. л.;
- смесь перцев — 2 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Мясо натереть солью, специями и смазать маслом со всех сторон.
- Переложить на пергамент, плотно завернуть, чтобы образовался герметичный пакет.
- Выложить в форму и запекать при температуре 180°C примерно 1 час.
- После приготовления дать немного отдохнуть, развернуть и подавать горячим или охлажденным.
- Мясо получается румяное, сочное и очень ароматное.
