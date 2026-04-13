Просто заверните мясо в пергамент: через 1 час оно будет таять во рту

Мясо в пергаменте. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется получить идеально нежное мясо без сложных маринадов и долгого приготовления — этот рецепт станет вашим фаворитом. Всего несколько ингредиентов и простой способ запекания, а результат превосходит все ожидания. Сочное, ароматное и очень мягкое — именно такое мясо захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина (лопатка) — 1 кг;

соль — 17 г;

чеснок сушеный — 3 ч. л.;

приправа для шашлыка — 2 ч. л.;

смесь перцев — 2 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Кусочки мяса. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мясо натереть солью, специями и смазать маслом со всех сторон. Переложить на пергамент, плотно завернуть, чтобы образовался герметичный пакет. Выложить в форму и запекать при температуре 180°C примерно 1 час. После приготовления дать немного отдохнуть, развернуть и подавать горячим или охлажденным. Мясо получается румяное, сочное и очень ароматное.

