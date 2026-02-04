Бутербродная куриная грудка за 12 минут — простая замена магазинной колбасе

Куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Домашняя бутербродная куриная грудка — это простой способ отказаться от магазинной колбасы без лишних усилий. Всего несколько специй, чеснок и 12 минут в микроволновке — и вы получаете нежное, ароматное мясо для бутербродов или полноценного блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриная грудка — 500 г;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сладкая паприка — 0,5 ч. л.;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

приправа для курицы — 0,5 ч. л.;

чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления

Куриную грудку промыть, обсушить бумажными полотенцами и при необходимости разрезать на большие ровные куски, чтобы мясо готовилось равномерно. В небольшой миске смешать соль, черный молотый перец, сладкую паприку, копченую паприку, куркуму и приправу для курицы. Сухую смесь хорошо перемешать, чтобы специи равномерно соединились между собой.

Куриная грудка в специях. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовленные куски куриной грудки тщательно натереть специями со всех сторон. Чеснок нарезать не слишком тонкими пластинками. С помощью ножа сделать в мясе неглубокие проколы и вставить чеснок, чтобы он быстро отдал аромат и сделал грудку сочной.

Куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить мясо в стеклянную посуду с крышкой, предназначенную для микроволновой печи. Закрыть крышкой и поставить в микроволновку. Готовить при мощности 600 Вт в течение 12 минут. Этого времени достаточно, чтобы куриная грудка полностью приготовилась и осталась нежной. Передерживать не стоит, чтобы мясо не стало сухим.

Кусок курицы. Фото: smachnenke.com.ua

Готовой куриной грудке дать немного остыть. В холодном виде ее удобно нарезать тонкими ломтиками для бутербродов. При желании мясо можно подать и горячим — с любым гарниром или овощами.

