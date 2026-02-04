Бутербродна куряча грудка за 12 хвилин — проста заміна магазинній ковбасі

Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня бутербродна куряча грудка — це простий спосіб відмовитися від магазинної ковбаси без зайвих зусиль. Усього кілька спецій, часник і 12 хвилин у мікрохвильовці — і ви отримуєте ніжне, ароматне м’ясо для бутербродів або повноцінної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча грудка — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

солодка паприка — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

приправа для курки — 0,5 ч. л.;

часник — 3–4 зубчики.

Спосіб приготування

Курячу грудку промити, обсушити паперовими рушниками та за потреби розрізати на великі рівні шматки, щоб м’ясо готувалося рівномірно. У невеликій мисці змішати сіль, чорний мелений перець, солодку паприку, копчену паприку, куркуму та приправу для курки. Суху суміш добре перемішати, щоб спеції рівномірно поєдналися між собою.

Куряча грудка в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Підготовлені шматки курячої грудки ретельно натерти спеціями з усіх боків. Часник нарізати не надто тонкими пластинками. За допомогою ножа зробити в м’ясі неглибокі проколи та вставити часник, щоб він швидко віддав аромат і зробив грудку соковитою.

Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти м’ясо у скляний посуд із кришкою, призначений для мікрохвильової печі. Закрити кришкою та поставити в мікрохвильовку. Готувати при потужності 600 Вт протягом 12 хвилин. Цього часу достатньо, щоб куряча грудка повністю приготувалася і залишилася ніжною. Перетримувати не варто, щоб м’ясо не стало сухим.

Шматок курки. Фото: smachnenke.com.ua

Готову курячу грудку дати трохи охолонути. У холодному вигляді її зручно нарізати тонкими скибками для бутербродів. За бажанням м’ясо можна подати й гарячим — з будь-яким гарніром або овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.