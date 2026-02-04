Відео
Бутербродна куряча грудка за 12 хвилин — на заміну ковбасі

Дата публікації: 4 лютого 2026 01:04
Бутербродна куряча грудка за 12 хвилин — проста заміна магазинній ковбасі
Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Домашня бутербродна куряча грудка — це простий спосіб відмовитися від магазинної ковбаси без зайвих зусиль. Усього кілька спецій, часник і 12 хвилин у мікрохвильовці — і ви отримуєте ніжне, ароматне м’ясо для бутербродів або повноцінної страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 500 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • солодка паприка — 0,5 ч. л.;
  • копчена паприка — 0,5 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • приправа для курки — 0,5 ч. л.;
  • часник — 3–4 зубчики.

Спосіб приготування

Курячу грудку промити, обсушити паперовими рушниками та за потреби розрізати на великі рівні шматки, щоб м’ясо готувалося рівномірно. У невеликій мисці змішати сіль, чорний мелений перець, солодку паприку, копчену паприку, куркуму та приправу для курки. Суху суміш добре перемішати, щоб спеції рівномірно поєдналися між собою. 

рецепт курячої грудки
Куряча грудка в спеціях. Фото: smachnenke.com.ua

Підготовлені шматки курячої грудки ретельно натерти спеціями з усіх боків. Часник нарізати не надто тонкими пластинками. За допомогою ножа зробити в м’ясі неглибокі проколи та вставити часник, щоб він швидко віддав аромат і зробив грудку соковитою.

куряча грудка замість ковбаси
Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти м’ясо у скляний посуд із кришкою, призначений для мікрохвильової печі. Закрити кришкою та поставити в мікрохвильовку. Готувати при потужності 600 Вт протягом 12 хвилин. Цього часу достатньо, щоб куряча грудка повністю приготувалася і залишилася ніжною. Перетримувати не варто, щоб м’ясо не стало сухим.

бутербродна куряча грудка
Шматок курки. Фото: smachnenke.com.ua

Готову курячу грудку дати трохи охолонути. У холодному вигляді її зручно нарізати тонкими скибками для бутербродів. За бажанням м’ясо можна подати й гарячим — з будь-яким гарніром або овочами.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
