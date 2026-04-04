Пухкенькі рогалики на воді: рецепт тіста без яєць, молока і масла
Дата публікації: 4 квітня 2026 15:04
Домашні рогалики.
Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться домашньої випічки без зайвих інгредієнтів. Тісто на воді виходить напрочуд пухким, м’яким і добре тримає форму. Рогалики залишаються ніжними навіть через кілька днів і чудово поєднуються з будь-якою начинкою. Простий спосіб приготування, який точно варто зберегти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода тепла — 500 мл.;
- борошно — 900 г;
- олія — 100 мл.;
- дріжджі сухі — 14 г;
- цукор — 100 г.
Спосіб приготування
- Змішати теплу воду з цукром і дріжджами, залишити на кілька хвилин для активації.
- Додати олію та поступово ввести борошно, замісити м’яке еластичне тісто.
- Накрити і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб тісто підросло.
- Поділити тісто на частини, кожну розкатати у круглий пласт і нарізати на сектори.
- Викласти начинку за смаком, сформувати рогалики, скручуючи від широкого краю до вузького.
- Залишити заготовки на 10–15 хвилин для підйому, змастити сумішшю води і цукру.
- Випікати при температурі 180 °C близько 30 хвилин до рум’яності. Остудити і зберігати у закритій ємності.
