Пухкенькі рогалики на воді: рецепт тіста без яєць, молока і масла

Пухкенькі рогалики на воді: рецепт тіста без яєць, молока і масла

Дата публікації: 4 квітня 2026 15:04
Домашні рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться домашньої випічки без зайвих інгредієнтів. Тісто на воді виходить напрочуд пухким, м’яким і добре тримає форму. Рогалики залишаються ніжними навіть через кілька днів і чудово поєднуються з будь-якою начинкою. Простий спосіб приготування, який точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода тепла — 500 мл.;
  • борошно — 900 г;
  • олія — 100 мл.;
  • дріжджі сухі — 14 г;
  • цукор — 100 г.
рецепт смачних рогаликів
Рогалики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати теплу воду з цукром і дріжджами, залишити на кілька хвилин для активації.
  2. Додати олію та поступово ввести борошно, замісити м’яке еластичне тісто.
  3. Накрити і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб тісто підросло.
  4. Поділити тісто на частини, кожну розкатати у круглий пласт і нарізати на сектори.
  5. Викласти начинку за смаком, сформувати рогалики, скручуючи від широкого краю до вузького.
  6. Залишити заготовки на 10–15 хвилин для підйому, змастити сумішшю води і цукру. 
  7. Випікати при температурі 180 °C близько 30 хвилин до рум’яності. Остудити і зберігати у закритій ємності.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
