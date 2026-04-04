Пухкенькі рогалики на воді: рецепт тіста без яєць, молока і масла

Домашні рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане справжньою знахідкою, коли хочеться домашньої випічки без зайвих інгредієнтів. Тісто на воді виходить напрочуд пухким, м’яким і добре тримає форму. Рогалики залишаються ніжними навіть через кілька днів і чудово поєднуються з будь-якою начинкою. Простий спосіб приготування, який точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода тепла — 500 мл.;

борошно — 900 г;

олія — 100 мл.;

дріжджі сухі — 14 г;

цукор — 100 г.

Рогалики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати теплу воду з цукром і дріжджами, залишити на кілька хвилин для активації. Додати олію та поступово ввести борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити і залишити в теплому місці приблизно на 1 годину, щоб тісто підросло. Поділити тісто на частини, кожну розкатати у круглий пласт і нарізати на сектори. Викласти начинку за смаком, сформувати рогалики, скручуючи від широкого краю до вузького. Залишити заготовки на 10–15 хвилин для підйому, змастити сумішшю води і цукру. Випікати при температурі 180 °C близько 30 хвилин до рум’яності. Остудити і зберігати у закритій ємності.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.