Пухленькие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла

Домашние рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется домашней выпечки без лишних ингредиентов. Тесто на воде получается удивительно воздушным, мягким и хорошо держит форму. Рогалики остаются нежными даже через несколько дней и прекрасно сочетаются с любой начинкой. Простой способ приготовления, который точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода теплая — 500 мл.;

мука — 900 г;

масло — 100 мл.;

дрожжи сухие — 14 г;

сахар — 100 г.

Рогалики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплую воду с сахаром и дрожжами, оставить на несколько минут для активации. Добавить масло и постепенно ввести муку, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы тесто подросло. Поделить тесто на части, каждую раскатать в круглый пласт и нарезать на сектора. Выложить начинку по вкусу, сформировать рогалики, скручивая от широкого края к узкому. Оставить заготовки на 10-15 минут для подъема, смазать смесью воды и сахара. Выпекать при температуре 180 °C около 30 минут до румяности. Остудить и хранить в закрытой емкости.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Читайте также:

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.