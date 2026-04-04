Пухленькие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла

Мягкие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла
Дата публикации 4 апреля 2026 15:04
Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется домашней выпечки без лишних ингредиентов. Тесто на воде получается удивительно воздушным, мягким и хорошо держит форму. Рогалики остаются нежными даже через несколько дней и прекрасно сочетаются с любой начинкой. Простой способ приготовления, который точно стоит сохранить.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода теплая — 500 мл.;
- мука — 900 г;
- масло — 100 мл.;
- дрожжи сухие — 14 г;
- сахар — 100 г.
Способ приготовления
- Смешать теплую воду с сахаром и дрожжами, оставить на несколько минут для активации.
- Добавить масло и постепенно ввести муку, замесить мягкое эластичное тесто.
- Накрыть и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы тесто подросло.
- Поделить тесто на части, каждую раскатать в круглый пласт и нарезать на сектора.
- Выложить начинку по вкусу, сформировать рогалики, скручивая от широкого края к узкому.
- Оставить заготовки на 10-15 минут для подъема, смазать смесью воды и сахара.
- Выпекать при температуре 180 °C около 30 минут до румяности. Остудить и хранить в закрытой емкости.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Читайте также:
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
