Україна
Мягкие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла

Мягкие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла

Дата публикации 4 апреля 2026 15:04
Пухленькие рогалики на воде: рецепт теста без яиц, молока и масла
Домашние рогалики. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт станет настоящей находкой, когда хочется домашней выпечки без лишних ингредиентов. Тесто на воде получается удивительно воздушным, мягким и хорошо держит форму. Рогалики остаются нежными даже через несколько дней и прекрасно сочетаются с любой начинкой. Простой способ приготовления, который точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода теплая — 500 мл.;
  • мука — 900 г;
  • масло — 100 мл.;
  • дрожжи сухие — 14 г;
  • сахар — 100 г.
рецепт смачних рогаликів
Рогалики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплую воду с сахаром и дрожжами, оставить на несколько минут для активации.
  2. Добавить масло и постепенно ввести муку, замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Накрыть и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы тесто подросло.
  4. Поделить тесто на части, каждую раскатать в круглый пласт и нарезать на сектора.
  5. Выложить начинку по вкусу, сформировать рогалики, скручивая от широкого края к узкому.
  6. Оставить заготовки на 10-15 минут для подъема, смазать смесью воды и сахара.
  7. Выпекать при температуре 180 °C около 30 минут до румяности. Остудить и хранить в закрытой емкости.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
