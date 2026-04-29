Пухкі оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл кефіра

Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Завдяки поєднанню сиру та кефіру вони виходять особливо ніжними і повітряними. Готуються легко, а результат завжди тішить м’якою текстурою і приємним домашнім смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 200 г;

кефір — 250 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1–3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

цедра лимона — за бажанням;

борошно — 240 г;

олія — для смаження.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Сир з’єднати з теплим кефіром, додати яйце, сіль, цукор і ванільний цукор. Додати соду, перемішати та залишити на 10 хвилин. Додати цедру та поступово додати борошно, замішуючи густе тісто. Залишити ще на кілька хвилин для стабілізації. На розігрітій сковорідці з олією викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні до рум’яності з обох боків.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.