Головна Смак Пухкі оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл кефіра

Дата публікації: 29 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Завдяки поєднанню сиру та кефіру вони виходять особливо ніжними і повітряними. Готуються легко, а результат завжди тішить м’якою текстурою і приємним домашнім смаком.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 200 г;
  • кефір — 250 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1–3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — за бажанням;
  • борошно — 240 г;
  • олія — для смаження.
Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Сир з’єднати з теплим кефіром, додати яйце, сіль, цукор і ванільний цукор.
  2. Додати соду, перемішати та залишити на 10 хвилин.
  3. Додати цедру та поступово додати борошно, замішуючи густе тісто. Залишити ще на кілька хвилин для стабілізації.
  4. На розігрітій сковорідці з олією викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні до рум’яності з обох боків.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
