Пухкі оладки на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 250 мл кефіра
Дата публікації: 29 квітня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ці оладки — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Завдяки поєднанню сиру та кефіру вони виходять особливо ніжними і повітряними. Готуються легко, а результат завжди тішить м’якою текстурою і приємним домашнім смаком.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 200 г;
- кефір — 250 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1–3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- цедра лимона — за бажанням;
- борошно — 240 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Сир з’єднати з теплим кефіром, додати яйце, сіль, цукор і ванільний цукор.
- Додати соду, перемішати та залишити на 10 хвилин.
- Додати цедру та поступово додати борошно, замішуючи густе тісто. Залишити ще на кілька хвилин для стабілізації.
- На розігрітій сковорідці з олією викладати тісто ложкою та смажити на середньому вогні до рум’яності з обох боків.
