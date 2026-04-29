Пышные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл кефира

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Благодаря сочетанию творога и кефира они получаются особенно нежными и воздушными. Готовятся легко, а результат всегда радует мягкой текстурой и приятным домашним вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 200 г;

кефир — 250 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1-3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

цедра лимона — по желанию;

мука — 240 г;

масло — для жарки.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Творог соединить с теплым кефиром, добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар. Добавить соду, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить цедру и постепенно добавить муку, замешивая густое тесто. Оставить еще на несколько минут для стабилизации. На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до румяности с обеих сторон.

