Пышные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл кефира
Дата публикации 29 апреля 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Благодаря сочетанию творога и кефира они получаются особенно нежными и воздушными. Готовятся легко, а результат всегда радует мягкой текстурой и приятным домашним вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- кефир — 250 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1-3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- цедра лимона — по желанию;
- мука — 240 г;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог соединить с теплым кефиром, добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.
- Добавить соду, перемешать и оставить на 10 минут.
- Добавить цедру и постепенно добавить муку, замешивая густое тесто. Оставить еще на несколько минут для стабилизации.
- На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до румяности с обеих сторон.
