Пышные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл кефира

Пышные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл кефира

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 05:04
Пышные оладьи на завтрак за 10 минут: понадобится 250 мл кефира
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Благодаря сочетанию творога и кефира они получаются особенно нежными и воздушными. Готовятся легко, а результат всегда радует мягкой текстурой и приятным домашним вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • кефир — 250 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1-3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — по желанию;
  • мука — 240 г;
  • масло — для жарки.
рецепт оладок на кефірі
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог соединить с теплым кефиром, добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.
  2. Добавить соду, перемешать и оставить на 10 минут.
  3. Добавить цедру и постепенно добавить муку, замешивая густое тесто. Оставить еще на несколько минут для стабилизации.
  4. На разогретой сковороде с маслом выкладывать тесто ложкой и жарить на среднем огне до румяности с обеих сторон.

рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
