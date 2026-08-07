Пухкий медовий бісквіт і багато начинки: випічка на Яблучний Спас 2026

Медовий бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Яблука, мед і кориця — класичне поєднання, яке завжди дарує затишок. Цей рулет готується з доступних продуктів, а завдяки великій кількості начинки виходить особливо соковитим і ароматним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 120 г;

мед — 110 г;

сода — 7 г;

борошно — 160 г;

сіль — дрібка.

Для начинки:

яблука — 6 невеликих;

цукор — 60 г;

ваніль — дрібка;

кориця — ½ ч. л.;

цукрова пудра — для подачі.

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю до пишної світлої маси. Мед із содою прогріти до появи пишної піни, після чого тонкою цівкою влити до яєчної маси. Додати просіяне борошно й обережно перемішати. Яблука натерти, змішати з цукром, ваніллю та корицею. Викласти начинку на деко, застелене пергаментом, зверху рівномірно розподілити тісто. Випікати приблизно 20 хвилин при 160 °C. Готовий бісквіт перевернути, зняти пергамент, через кілька хвилин акуратно згорнути рулетом, повністю охолодити та перед подачею посипати цукровою пудрою.

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