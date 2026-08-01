Лінивий Медовик без розкачування: простий рецепт ніжного домашнього торта

Лінивий "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Медовик — один із найулюбленіших домашніх тортів, але класичний рецепт потребує чимало часу. Цей варіант значно простіший: достатньо спекти один корж, змішати його з кремом і дати десерту настоятися.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мед — 4 ст. л.;

цукор — 3–4 ст. л.;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — приблизно 300 г;

сода — 1 ч. л.

Для крему:

густа сметана — 800 г;

цукрова пудра — 5–7 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У сковороді змішати мед із цукром, прогріти до розчинення цукру. Додати соду та готувати ще 1–2 хвилини, постійно помішуючи. Перелити масу в миску, додати вершкове масло та перемішати. Після легкого охолодження ввести яйця, поступово всипати борошно й замісити густе тісто. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, і випікати 10–15 хвилин за температури 180 °C. Охолодити корж, обрізати краї та нарізати його невеликими кубиками. Змішати сметану з цукровою пудрою та ванільним цукром. Додати шматочки коржа, акуратно перемішати, викласти у форму та посипати крихтою з обрізків.

Поставити торт у холодильник на 2–3 години, щоб він добре просочився. Готовий торт виходить ніжним, вологим і дуже ароматним.

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