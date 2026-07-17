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Головна Смак Цей торт краще за "Медовик" та "Наполеон": знадобиться пачка сиру та 20 хвилин

Цей торт краще за "Медовик" та "Наполеон": знадобиться пачка сиру та 20 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 03:04
Сирний торт із заварним кремом: ніжний десерт за простим рецептом
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться домашнього торта без складного тіста та тривалого приготування, цей рецепт стане чудовою знахідкою. Сирні коржі виходять м'якими й ніжними, а заварний крем зі сметаною робить десерт особливо соковитим. Після кількох годин у холодильнику торт добре просочується і буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Для крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • молоко — 200 мл;
  • сметана — 200 г;
  • вершкове масло — 70 г;
  • розтоплений шоколад — для декору.
рецепт домашнього торта
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для коржів змішати сир, яйце, сіль і цукор. Додати борошно із содою та замісити м'яке тісто.
  2. Поділити його на 8 частин, розкачати тонкі коржі та випікати при 200 ºC приблизно по 6 хвилин.
  3. Готові коржі обрізати, а обрізки подрібнити в крихту.
  4. Для крему змішати яйця, цукор, крохмаль, сметану та молоко.
  5. Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з плити, додати вершкове масло й охолодити.
  6. Перемастити всі коржі кремом, змастити верх і боки торта, обсипати крихтою та прикрасити розтопленим шоколадом.
  7. Поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився, після чого подавати до столу.

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торт рецепт Наполеон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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