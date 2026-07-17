Сирний торт із заварним кремом: ніжний десерт за простим рецептом

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо хочеться домашнього торта без складного тіста та тривалого приготування, цей рецепт стане чудовою знахідкою. Сирні коржі виходять м'якими й ніжними, а заварний крем зі сметаною робить десерт особливо соковитим. Після кількох годин у холодильнику торт добре просочується і буквально тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 180 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

борошно — 200 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

крохмаль — 2 ст. л.;

молоко — 200 мл;

сметана — 200 г;

вершкове масло — 70 г;

розтоплений шоколад — для декору.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для коржів змішати сир, яйце, сіль і цукор. Додати борошно із содою та замісити м'яке тісто. Поділити його на 8 частин, розкачати тонкі коржі та випікати при 200 ºC приблизно по 6 хвилин. Готові коржі обрізати, а обрізки подрібнити в крихту. Для крему змішати яйця, цукор, крохмаль, сметану та молоко. Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з плити, додати вершкове масло й охолодити. Перемастити всі коржі кремом, змастити верх і боки торта, обсипати крихтою та прикрасити розтопленим шоколадом. Поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився, після чого подавати до столу.

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