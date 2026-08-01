«Ленивый» медовик без раскатывания: простой рецепт нежного домашнего торта

Ленивый "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

"Медовик" — один из самых любимых домашних тортов, но классический рецепт требует немало времени. Этот вариант значительно проще: достаточно испечь один корж, смешать его с кремом и дать десерту настояться.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мед — 4 ст. л.;

сахар — 3–4 ст. л.;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 3 шт.;

мука — примерно 300 г;

сода — 1 ч. л.

Для крема:

густая сметана — 800 г;

сахарная пудра — 5–7 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В сковороде смешать мед с сахаром, нагреть до растворения сахара. Добавить соду и готовить ещё 1–2 минуты, постоянно помешивая. Перелить массу в миску, добавить сливочное масло и перемешать. После легкого остывания ввести яйца, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 10–15 минут при температуре 180 °C. Остудить корж, обрезать края и нарезать его небольшими кубиками. Смешать сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить кусочки коржа, аккуратно перемешать, выложить в форму и посыпать крошкой из обрезок.

Поставить торт в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Готовый торт получается нежным, влажным и очень ароматным.

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