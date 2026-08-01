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Главная Вкус Ленивый "Медовик" за 30 минут: рецепт без весов, миксера и раскатывания коржей

Ленивый "Медовик" за 30 минут: рецепт без весов, миксера и раскатывания коржей

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 13:44
«Ленивый» медовик без раскатывания: простой рецепт нежного домашнего торта
Ленивый "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

"Медовик" — один из самых любимых домашних тортов, но классический рецепт требует немало времени. Этот вариант значительно проще: достаточно испечь один корж, смешать его с кремом и дать десерту настояться.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мед — 4 ст. л.;
  • сахар — 3–4 ст. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — примерно 300 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для крема:

  • густая сметана — 800 г;
  • сахарная пудра — 5–7 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
рецепт лінивого медовика
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В сковороде смешать мед с сахаром, нагреть до растворения сахара.
  2. Добавить соду и готовить ещё 1–2 минуты, постоянно помешивая.
  3. Перелить массу в миску, добавить сливочное масло и перемешать.
  4. После легкого остывания ввести яйца, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
  5. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 10–15 минут при температуре 180 °C.
  6. Остудить корж, обрезать края и нарезать его небольшими кубиками.
  7. Смешать сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
  8. Добавить кусочки коржа, аккуратно перемешать, выложить в форму и посыпать крошкой из обрезок.

Поставить торт в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Готовый торт получается нежным, влажным и очень ароматным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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