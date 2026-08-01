«Ленивый» медовик без раскатывания: простой рецепт нежного домашнего торта

Ленивый "Медовик" за 30 минут: рецепт без весов, миксера и раскатывания коржей
"Медовик" — один из самых любимых домашних тортов, но классический рецепт требует немало времени. Этот вариант значительно проще: достаточно испечь один корж, смешать его с кремом и дать десерту настояться.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мед — 4 ст. л.;
- сахар — 3–4 ст. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — примерно 300 г;
- сода — 1 ч. л.
Для крема:
- густая сметана — 800 г;
- сахарная пудра — 5–7 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
- В сковороде смешать мед с сахаром, нагреть до растворения сахара.
- Добавить соду и готовить ещё 1–2 минуты, постоянно помешивая.
- Перелить массу в миску, добавить сливочное масло и перемешать.
- После легкого остывания ввести яйца, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто.
- Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 10–15 минут при температуре 180 °C.
- Остудить корж, обрезать края и нарезать его небольшими кубиками.
- Смешать сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
- Добавить кусочки коржа, аккуратно перемешать, выложить в форму и посыпать крошкой из обрезок.
Поставить торт в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Готовый торт получается нежным, влажным и очень ароматным.
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