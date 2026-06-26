Рецепт домашнього кетчупа на зиму: смачніше за магазинний

Домашній кетчуп. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Ароматний домашній кетчуп з м’ясистих томатів виходить густим, насиченим і набагато смачнішим за магазинний. Завдяки правильному уварюванню та спеціям він має глибокий смак і добре зберігається всю зиму.

Рецепт опублікували Allnews, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори м’ясисті — 2 кг;

цибуля — 2 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

цукор — 2–3 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет яблучний 6% — 2 ст. л.;

гвоздика — 3–4 шт.;

кориця — 1 паличка;

запашний перець — 4–5 горошин.

Домашній кетчуп. Фото: allnews

Спосіб приготування

Помідори нарізати, цибулю та перець додати до них і подрібнити блендером до пюреподібної маси. Проварити близько 10 хвилин, після чого протерти через сито для отримання однорідної текстури. Отриману масу уварювати на слабкому вогні без кришки до загустіння. Додати сіль, цукор і спеції, загорнуті в марлю. За 15–20 хвилин до готовності спеції прибрати. Наприкінці влити оцет, перемішати та ще трохи проварити. Розлити гарячий кетчуп у стерилізовані банки та закрити кришками.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".