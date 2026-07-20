Рецепт домашньої настоянки зі смородинин: смачніше дорогого вина

Наливка зі смородини. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться приготувати натуральний домашній напій із сезонних ягід, зверніть увагу на цей рецепт. Настоянка зі смородини виходить ароматною, насиченою та приємною на смак. Для приготування підійдуть як свіжі, так і заморожені ягоди, а рівень солодкості можна легко відрегулювати на власний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

смородина — 1,5 л.;

самогон 40–45° — 1,5 л.;

цукор — 500–1000 г;

ванільний цукор — 10 г;

вода — 2 л.

Чорна смородина. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Ягоди перекласти у банку, залити самогоном, додати частину цукру, перемішати, закрити кришкою та залишити настоюватися у темному місці на 4 тижні. Кілька разів на тиждень банку струшувати. Після настоювання процідити напій через дрібне сито. Додати воду, ванільний цукор і за смаком ще цукор, добре перемішати до повного розчинення. Готову настоянку розлити у чисті пляшки та зберігати у прохолодному темному місці. Перед подачею напій добре охолодити — так смак і аромат розкриваються найкраще.

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