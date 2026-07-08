Рецепт кабачків №1 цього літа: одна з найсмачніших страв
У сезон молодих кабачків ця страва неодмінно стане одним із ваших фаворитів. Ніжні котлети з курячим фаршем і овочами виходять соковитими, ароматними та дуже ситними. А легкий соус із огірком і часником додає свіжості та робить смак по-справжньому літнім.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячий фарш — 400 г;
- кабачки — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- кріп — 20 г;
- часник — 3 зубчики;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушений базилік і петрушка — по 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- борошно — 3 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- свіжий огірок — 1 шт.;
- кріп — 10 г;
- часник — 2 зубчики;
- мацоні або сметана — 4–5 ст. л.;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю обсмажити до золотистого кольору.
- Кабачки та картоплю натерти на тертці й добре відтиснути від зайвої рідини.
- Змішати овочі з курячим фаршем, цибулею, яйцями, кропом, часником, спеціями та борошном.
- Ложкою викласти масу на розігріту сковороду й обсмажити котлети до рум'яної скоринки з обох боків.
- Для соусу натерти огірок, додати кріп, часник, сіль, перець і змішати зі сметаною або мацоні.
- Котлети виходять неймовірно соковитими та ніжними, а прохолодний соус із огірком ідеально доповнює їхній смак.
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