Рецепт кабачків №1 цього літа: одна з найсмачніших страв

Продукти для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон молодих кабачків ця страва неодмінно стане одним із ваших фаворитів. Ніжні котлети з курячим фаршем і овочами виходять соковитими, ароматними та дуже ситними. А легкий соус із огірком і часником додає свіжості та робить смак по-справжньому літнім.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячий фарш — 400 г;

кабачки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

кріп — 20 г;

часник — 3 зубчики;

паприка — 1 ч. л.;

сушений базилік і петрушка — по 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — за смаком;

борошно — 3 ст. л.;

олія — для смаження.

Для соусу:

свіжий огірок — 1 шт.;

кріп — 10 г;

часник — 2 зубчики;

мацоні або сметана — 4–5 ст. л.;

сіль і перець — за смаком.

Фарш та кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю обсмажити до золотистого кольору. Кабачки та картоплю натерти на тертці й добре відтиснути від зайвої рідини. Змішати овочі з курячим фаршем, цибулею, яйцями, кропом, часником, спеціями та борошном. Ложкою викласти масу на розігріту сковороду й обсмажити котлети до рум'яної скоринки з обох боків. Для соусу натерти огірок, додати кріп, часник, сіль, перець і змішати зі сметаною або мацоні. Котлети виходять неймовірно соковитими та ніжними, а прохолодний соус із огірком ідеально доповнює їхній смак.

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