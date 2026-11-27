Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Такі пиріжки виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Секрет тіста — у відварі, що залишився після варіння картоплі, а кріп додає випічці приємного аромату. Готуються вони з доступних продуктів і чудово смакують гарячими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варена картопля — 3 шт.;

яйце — 1 шт.;

теплий картопляний відвар — 150 мл;

сіль — 1 ч. л.;

сухі дріжджі — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

кріп — 1 пучок;

борошно — 600 г;

сир, що добре плавиться, — 120–150 г;

олія — приблизно 100 мл для смаження та трохи для формування.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розім’яти варену картоплю, додати яйце, теплий відвар і сіль. Перемішати, додати дріжджі, цукор і подрібнений кріп. Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на годину. Змастити руки й робочу поверхню олією. Розділити тісто на невеликі кульки, розплющити, викласти в центр кубики сиру та ретельно защипнути краї. Обсмажити пиріжки на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

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