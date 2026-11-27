Рецепт картопляних пиріжків: просте тісто готується на відварі
Ua ru
27 листопада 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Такі пиріжки виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Секрет тіста — у відварі, що залишився після варіння картоплі, а кріп додає випічці приємного аромату. Готуються вони з доступних продуктів і чудово смакують гарячими.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варена картопля — 3 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- теплий картопляний відвар — 150 мл;
- сіль — 1 ч. л.;
- сухі дріжджі — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- кріп — 1 пучок;
- борошно — 600 г;
- сир, що добре плавиться, — 120–150 г;
- олія — приблизно 100 мл для смаження та трохи для формування.
Спосіб приготування
- Розім’яти варену картоплю, додати яйце, теплий відвар і сіль.
- Перемішати, додати дріжджі, цукор і подрібнений кріп.
- Поступово додати борошно та замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на годину.
- Змастити руки й робочу поверхню олією. Розділити тісто на невеликі кульки, розплющити, викласти в центр кубики сиру та ретельно защипнути краї.
- Обсмажити пиріжки на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
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