Рецепт картофельных пирожков: простое тесто готовится на отваре
Ua ru
27 ноября 2026 14:44
Фото: smachnenke.com.ua
Пирожки с картошкой. Фото: smachnenke.com.ua
Такие пирожки получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Секрет теста — в отваре, оставшемся после варки картофеля, а укроп придает выпечке приятный аромат. Готовятся они из доступных продуктов и очень вкусные в горячем виде.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареный картофель — 3 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- теплый картофельный отвар — 150 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- укроп — 1 пучок;
- мука — 600 г;
- хорошо плавящийся сыр — 120–150 г;
- растительное масло — примерно 100 мл для жарки и немного для формирования.
Способ приготовления
- Разомнуть вареный картофель, добавить яйцо, теплый отвар и соль.
- Перемешать, добавить дрожжи, сахар и измельченный укроп.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на час.
- Смазать руки и рабочую поверхность маслом. Разделить тесто на небольшие шарики, расплющить, выложить в центр кубики сыра и тщательно защепнуть края.
- Обжарить пирожки на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
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