Пирожки с картошкой. Фото: smachnenke.com.ua

Такие пирожки получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Секрет теста — в отваре, оставшемся после варки картофеля, а укроп придает выпечке приятный аромат. Готовятся они из доступных продуктов и очень вкусные в горячем виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

теплый картофельный отвар — 150 мл;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

укроп — 1 пучок;

мука — 600 г;

хорошо плавящийся сыр — 120–150 г;

растительное масло — примерно 100 мл для жарки и немного для формирования.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разомнуть вареный картофель, добавить яйцо, теплый отвар и соль. Перемешать, добавить дрожжи, сахар и измельченный укроп. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на час. Смазать руки и рабочую поверхность маслом. Разделить тесто на небольшие шарики, расплющить, выложить в центр кубики сыра и тщательно защепнуть края. Обжарить пирожки на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

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