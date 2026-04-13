Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніший за лосось

Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніше за червону рибу
Дата публікації: 13 квітня 2026 14:44
Маринований оселедець. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт змінює уявлення про звичайний оселедець. Завдяки правильному маринаду риба стає ніжною, соковитою і насиченою за смаком — настільки, що легко конкурує навіть із дорогими делікатесами. Простий процес приготування і доступні інгредієнти роблять його ідеальним для будь-якої кухні.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- оселедець — 3 шт.;
- вода — 500 мл.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 6% — 5 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець горошком — 40–50 шт.;
- цибуля — 2 шт.
Спосіб приготування
- Оселедець розморозити, очистити, добре промити і обсушити. Нарізати порційними шматочками.
- Для маринаду до води додати сіль, цукор, оцет, олію, перець і лавровий лист, а також частину нарізаної цибулі.
- Довести до кипіння, проварити близько 5 хвилин і повністю охолодити.
- У ємність викласти шарами оселедець і цибулю. Залити холодним маринадом, рівномірно розподіляючи спеції. Накрити і поставити в холодильник на 24 години.
