Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніший за лосось

Головна Смак Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніше за червону рибу

Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніше за червону рибу

Дата публікації: 13 квітня 2026 14:44
Маринований оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт змінює уявлення про звичайний оселедець. Завдяки правильному маринаду риба стає ніжною, соковитою і насиченою за смаком — настільки, що легко конкурує навіть із дорогими делікатесами. Простий процес приготування і доступні інгредієнти роблять його ідеальним для будь-якої кухні. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • оселедець — 3 шт.;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 6% — 5 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець горошком — 40–50 шт.;
  • цибуля — 2 шт.
Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Оселедець розморозити, очистити, добре промити і обсушити. Нарізати порційними шматочками.
  2. Для маринаду до води додати сіль, цукор, оцет, олію, перець і лавровий лист, а також частину нарізаної цибулі.
  3. Довести до кипіння, проварити близько 5 хвилин і повністю охолодити.
  4. У ємність викласти шарами оселедець і цибулю. Залити холодним маринадом, рівномірно розподіляючи спеції. Накрити і поставити в холодильник на 24 години.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
