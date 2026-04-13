Рецепт маринованого оселедця: виходить смачніший за лосось

Маринований оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт змінює уявлення про звичайний оселедець. Завдяки правильному маринаду риба стає ніжною, соковитою і насиченою за смаком — настільки, що легко конкурує навіть із дорогими делікатесами. Простий процес приготування і доступні інгредієнти роблять його ідеальним для будь-якої кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

оселедець — 3 шт.;

вода — 500 мл.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 6% — 5 ст. л.;

олія — 3 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

перець горошком — 40–50 шт.;

цибуля — 2 шт.

Оселедець та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Оселедець розморозити, очистити, добре промити і обсушити. Нарізати порційними шматочками. Для маринаду до води додати сіль, цукор, оцет, олію, перець і лавровий лист, а також частину нарізаної цибулі. Довести до кипіння, проварити близько 5 хвилин і повністю охолодити. У ємність викласти шарами оселедець і цибулю. Залити холодним маринадом, рівномірно розподіляючи спеції. Накрити і поставити в холодильник на 24 години.

