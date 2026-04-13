Рецепт маринованной сельди: получается вкуснее лосося

Маринованная сельдь. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт меняет представление об обычной сельди. Благодаря правильному маринаду рыба становится нежной, сочной и насыщенной по вкусу — настолько, что легко конкурирует даже с дорогими деликатесами. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным для любой кухни.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сельдь — 3 шт.;

вода — 500 мл.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 6% — 5 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец горошком — 40-50 шт.;

лук репчатый — 2 шт.

Сельдь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Сельдь разморозить, очистить, хорошо промыть и обсушить. Нарезать порционными кусочками. Для маринада к воде добавить соль, сахар, уксус, масло, перец и лавровый лист, а также часть нарезанного лука. Довести до кипения, проварить около 5 минут и полностью охладить. В емкость выложить слоями сельдь и лук. Залить холодным маринадом, равномерно распределяя специи. Накрыть и поставить в холодильник на 24 часа.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Читайте также:

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.