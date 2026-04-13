Рецепт маринованной сельди: получается вкуснее лосося

Рецепт маринованной сельди: получается вкуснее красной рыбы
Дата публикации 13 апреля 2026 14:44
Маринованная сельдь. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт меняет представление об обычной сельди. Благодаря правильному маринаду рыба становится нежной, сочной и насыщенной по вкусу — настолько, что легко конкурирует даже с дорогими деликатесами. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным для любой кухни.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сельдь — 3 шт.;
- вода — 500 мл.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 6% — 5 ст. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — 40-50 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.
Способ приготовления
- Сельдь разморозить, очистить, хорошо промыть и обсушить. Нарезать порционными кусочками.
- Для маринада к воде добавить соль, сахар, уксус, масло, перец и лавровый лист, а также часть нарезанного лука.
- Довести до кипения, проварить около 5 минут и полностью охладить.
- В емкость выложить слоями сельдь и лук. Залить холодным маринадом, равномерно распределяя специи. Накрыть и поставить в холодильник на 24 часа.
Реклама