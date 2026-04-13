Рецепт маринованной сельди: получается вкуснее лосося

Главная Вкус Рецепт маринованной сельди: получается вкуснее красной рыбы

Дата публикации 13 апреля 2026 14:44
Маринованная сельдь. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт меняет представление об обычной сельди. Благодаря правильному маринаду рыба становится нежной, сочной и насыщенной по вкусу — настолько, что легко конкурирует даже с дорогими деликатесами. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным для любой кухни.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • сельдь — 3 шт.;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 6% — 5 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец горошком — 40-50 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт.
Сельдь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Сельдь разморозить, очистить, хорошо промыть и обсушить. Нарезать порционными кусочками.
  2. Для маринада к воде добавить соль, сахар, уксус, масло, перец и лавровый лист, а также часть нарезанного лука.
  3. Довести до кипения, проварить около 5 минут и полностью охладить.
  4. В емкость выложить слоями сельдь и лук. Залить холодным маринадом, равномерно распределяя специи. Накрыть и поставить в холодильник на 24 часа.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
