Рецепт №1 на літо: знадобиться 1 кг кабачків та куряче філе

Страва з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон молодих кабачків цей рецепт легко стане одним із найулюбленіших. Ніжні кабачкові млинці, соковите куряче філе, свіжі помідори та ароматний соус утворюють смачний закусочний торт, який чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 900 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

сушений часник — ½ ч. л.;

сіль, чорний перець — за смаком;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

кріп або зелена паста;

часник — 2–3 зубчики.

Для начинки:

куряче філе — 350 г;

помідор — 1 шт.;

кріп — за смаком.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерті кабачки посолити, залишити на 15 хвилин, відтиснути й змішати з цибулею, яйцями, спеціями та борошном. Із готової маси обсмажити тонкі кабачкові млинці. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп. Куряче філе обсмажити до готовності, нарізати кубиками. Так само нарізати помідор. Кожен млинець змастити соусом, викласти курку, помідори та зелень. Скласти млинці один на один, сформувавши закусочний торт, і поставити в холодильник щонайменше на 40 хвилин.

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