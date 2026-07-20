Рецепт огірків на зиму "Вогник": улюблена закрутка чоловіків
Якщо любите огірки з яскравим і пікантним смаком, цей рецепт точно вартий уваги. Поєднання часнику, зерен гірчиці та гострого перцю робить заготівлю особливо ароматною, а правильно приготований маринад допомагає зберегти огірки хрусткими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'ясних страв і святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 1–1,2 кг;
- часник — 1 головка;
- зерна гірчиці — 3–4 ч. л.;
- гострий перець — 2–3 ч. л.;
- кріп — за бажанням;
- чорний перець горошком;
- лавровий лист.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 80 мл.
Спосіб приготування
- Огірки добре вимити та замочити у холодній воді на 2–3 години.
- Приготувати маринад: воду довести до кипіння із сіллю та цукром, потім влити оцет.
- У стерилізовані банки викласти огірки, часник, зерна гірчиці, гострий перець, кріп, перець горошком і лавровий лист.
- Залити банки гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати: півлітрові банки — 5–7 хвилин, літрові — близько 10 хвилин.
- Одразу герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Готові огірки зберігати у прохолодному темному місці.
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