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Рецепт огірків на зиму "Вогник": улюблена закрутка чоловіків

20 липня 2026 01:04
Огірки з перцем. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо любите огірки з яскравим і пікантним смаком, цей рецепт точно вартий уваги. Поєднання часнику, зерен гірчиці та гострого перцю робить заготівлю особливо ароматною, а правильно приготований маринад допомагає зберегти огірки хрусткими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'ясних страв і святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 1–1,2 кг;
  • часник — 1 головка;
  • зерна гірчиці — 3–4 ч. л.;
  • гострий перець — 2–3 ч. л.;
  • кріп — за бажанням;
  • чорний перець горошком;
  • лавровий лист.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 80 мл.
Огірки в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре вимити та замочити у холодній воді на 2–3 години.
  2. Приготувати маринад: воду довести до кипіння із сіллю та цукром, потім влити оцет.
  3. У стерилізовані банки викласти огірки, часник, зерна гірчиці, гострий перець, кріп, перець горошком і лавровий лист.
  4. Залити банки гарячим маринадом, накрити кришками та стерилізувати: півлітрові банки — 5–7 хвилин, літрові — близько 10 хвилин.
  5. Одразу герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Готові огірки зберігати у прохолодному темному місці.

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