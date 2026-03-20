Рецепт печива до чаю: знадобиться 350 г сиру та 3 яблука

Дата публікації: 20 березня 2026 03:04
Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Це печиво — ідеальне поєднання ніжного сиру та соковитих яблук. Воно виходить м’яким усередині, з приємною ароматною скоринкою завдяки цукру та кориці. Рецепт простий і не потребує складних технік, тому впорається навіть початківець. Така випічка чудово підходить до чаю і наповнює дім затишним ароматом домашньої кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • яблука — 3 шт.;
  • борошно — 300–400 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

  • цукор — 3 ст. л.;
  • кориця — 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Сир змішати з яйцями, розтопленим маслом, цукром і ванільним цукром до однорідності. 
  2. Додати нарізані яблука та перемішати. Поступово додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
  3. Сформувати невеликі печива, обваляти в суміші цукру та кориці, викласти на деко.
  4. Випікати при 180°C 40–50 хвилин до рум’яності.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
