Рецепт печива до чаю: знадобиться 350 г сиру та 3 яблука
Дата публікації: 20 березня 2026 03:04
Печиво з яблуками.
Це печиво — ідеальне поєднання ніжного сиру та соковитих яблук. Воно виходить м’яким усередині, з приємною ароматною скоринкою завдяки цукру та кориці. Рецепт простий і не потребує складних технік, тому впорається навіть початківець. Така випічка чудово підходить до чаю і наповнює дім затишним ароматом домашньої кухні.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 350 г;
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- яблука — 3 шт.;
- борошно — 300–400 г;
- розпушувач — 10 г.
Для обвалювання:
- цукор — 3 ст. л.;
- кориця — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Сир змішати з яйцями, розтопленим маслом, цукром і ванільним цукром до однорідності.
- Додати нарізані яблука та перемішати. Поступово додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто.
- Сформувати невеликі печива, обваляти в суміші цукру та кориці, викласти на деко.
- Випікати при 180°C 40–50 хвилин до рум’яності.
