Рецепт печива до чаю: знадобиться 350 г сиру та 3 яблука

Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Це печиво — ідеальне поєднання ніжного сиру та соковитих яблук. Воно виходить м’яким усередині, з приємною ароматною скоринкою завдяки цукру та кориці. Рецепт простий і не потребує складних технік, тому впорається навіть початківець. Така випічка чудово підходить до чаю і наповнює дім затишним ароматом домашньої кухні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

яблука — 3 шт.;

борошно — 300–400 г;

розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

цукор — 3 ст. л.;

кориця — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцями, розтопленим маслом, цукром і ванільним цукром до однорідності. Додати нарізані яблука та перемішати. Поступово додати борошно з розпушувачем і замісити м’яке тісто. Сформувати невеликі печива, обваляти в суміші цукру та кориці, викласти на деко. Випікати при 180°C 40–50 хвилин до рум’яності.

