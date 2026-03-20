Рецепт печенья к чаю: понадобится 350 г творога и 3 яблока

Рецепт печенья к чаю: понадобится 350 г творога и 3 яблока

Дата публикации 20 марта 2026 03:04
Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua

Это печенье — идеальное сочетание нежного творога и сочных яблок. Оно получается мягким внутри, с приятной ароматной корочкой благодаря сахару и корице. Рецепт простой и не требует сложных техник, поэтому справится даже начинающий пекарь. Такая выпечка прекрасно подходит к чаю и наполняет дом уютным ароматом домашней кухни.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яблоки — 3 шт.;
  • мука — 300-400 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

  • сахар — 3 ст. л.;
  • корица — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
  2. Добавить нарезанные яблоки и перемешать. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Сформировать небольшие печенья, обвалять в смеси сахара и корицы, выложить на противень.
  4. Выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
