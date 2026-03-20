Рецепт печенья к чаю: понадобится 350 г творога и 3 яблока

Это печенье — идеальное сочетание нежного творога и сочных яблок. Оно получается мягким внутри, с приятной ароматной корочкой благодаря сахару и корице. Рецепт простой и не требует сложных техник, поэтому справится даже начинающий пекарь. Такая выпечка прекрасно подходит к чаю и наполняет дом уютным ароматом домашней кухни.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог кисломолочный — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

яблоки — 3 шт.;

мука — 300-400 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

сахар — 3 ст. л.;

корица — 2 ст. л.

Способ приготовления

Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавить нарезанные яблоки и перемешать. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Сформировать небольшие печенья, обвалять в смеси сахара и корицы, выложить на противень. Выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.

