Рецепт печенья к чаю: понадобится 350 г творога и 3 яблока
Это печенье — идеальное сочетание нежного творога и сочных яблок. Оно получается мягким внутри, с приятной ароматной корочкой благодаря сахару и корице. Рецепт простой и не требует сложных техник, поэтому справится даже начинающий пекарь. Такая выпечка прекрасно подходит к чаю и наполняет дом уютным ароматом домашней кухни.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яблоки — 3 шт.;
- мука — 300-400 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для обвалки:
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Творог смешать с яйцами, растопленным маслом, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
- Добавить нарезанные яблоки и перемешать. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Сформировать небольшие печенья, обвалять в смеси сахара и корицы, выложить на противень.
- Выпекать при 180°C 40-50 минут до румяности.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.
Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.
Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.
