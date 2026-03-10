Польское печенье за 15 минут — рецепт без замешивания теста

"Польское" печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Это польское печенье давно покорило домашних кулинаров простотой и быстротой приготовления. Нежное ванильное тесто сочетается с ароматным шоколадным слоем, а медовая глазурь и кокосовая стружка добавляют выпечке особого вкуса. Такой десерт готовится быстро, но получается настолько ароматным и мягким, что исчезает со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахар — 100 г;

масло сливочное растопленное — 30 г;

масло растительное — 70 мл.;

мука пшеничная — 300-320 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для шоколадного теста:

какао — 20 г;

молоко — 2-3 ч. л.

Для смазывания:

мед — 2-3 ст. л.

Для посыпки:

кокосовая стружка — по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром до однородной массы. Добавить растопленное сливочное и растительное масло и тщательно перемешать. Отдельно смешать муку с разрыхлителем. Постепенно всыпать сухую смесь в яичную массу и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Тесто для печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на две равные части. Одну часть еще раз поделить пополам. Ко второй части добавить какао и молоко, тщательно вымешать до получения шоколадного теста, после чего также разделить его на две части.

Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить одну часть светлого теста на пергамент и руками или скалкой сформировать прямоугольный пласт. Сверху выложить часть темного теста и раскатать до одинаковой толщины. Повторить те же действия с оставшимся тестом. Раскатать заготовки толщиной примерно 1 см, не прижимая тесто слишком сильно.

Готовое печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут до легкого румяного цвета. Затем сразу смазать горячую поверхность медом и посыпать кокосовой стружкой. Немного остудить и нарезать печенье на ромбы или небольшие кусочки. Такое шоколадно-ванильное печенье получается нежным, ароматным и прекрасно подходит к чаю или кофе.

