Главная Вкус "Польское" печенье — рецепт без замешивания, пока закипает чайник

"Польское" печенье — рецепт без замешивания, пока закипает чайник

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 03:04
Польское печенье за 15 минут — рецепт без замешивания теста
"Польское" печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Это польское печенье давно покорило домашних кулинаров простотой и быстротой приготовления. Нежное ванильное тесто сочетается с ароматным шоколадным слоем, а медовая глазурь и кокосовая стружка добавляют выпечке особого вкуса. Такой десерт готовится быстро, но получается настолько ароматным и мягким, что исчезает со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • масло сливочное растопленное — 30 г;
  • масло растительное — 70 мл.;
  • мука пшеничная — 300-320 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для шоколадного теста:

  • какао — 20 г;
  • молоко — 2-3 ч. л.

Для смазывания:

  • мед — 2-3 ст. л.

Для посыпки:

  • кокосовая стружка — по вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром до однородной массы. Добавить растопленное сливочное и растительное масло и тщательно перемешать. Отдельно смешать муку с разрыхлителем. Постепенно всыпать сухую смесь в яичную массу и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

польське печиво за 15 хвилин
Тесто для печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Разделить тесто на две равные части. Одну часть еще раз поделить пополам. Ко второй части добавить какао и молоко, тщательно вымешать до получения шоколадного теста, после чего также разделить его на две части.

рецепт польського печива за 15 хвилин
Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить одну часть светлого теста на пергамент и руками или скалкой сформировать прямоугольный пласт. Сверху выложить часть темного теста и раскатать до одинаковой толщины. Повторить те же действия с оставшимся тестом. Раскатать заготовки толщиной примерно 1 см, не прижимая тесто слишком сильно.

простий рецепт польського печива за 15 хвилин
Готовое печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 20 минут до легкого румяного цвета.  Затем сразу смазать горячую поверхность медом и посыпать кокосовой стружкой. Немного остудить и нарезать печенье на ромбы или небольшие кусочки. Такое шоколадно-ванильное печенье получается нежным, ароматным и прекрасно подходит к чаю или кофе.

сладости пирог десерт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
