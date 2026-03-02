Печенье Орешки без формы — простой рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Печенье "Орешки". Фото: smachnenke.com.ua

Печенье "Орешки" без формы — простой и вкусный десерт, который легко приготовить дома. Нежное, рассыпчатое тесто сочетается с вареной сгущенкой, создавая классический вкус любимого печенья. Можно экспериментировать с начинками, добавляя шоколадную пасту или глазурь, чтобы сделать десерт еще интереснее.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

масло — 30 мл.;

сахарная пудра — 80 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

мука — 270 г;

соль — щепотка;

сгущенное молоко вареное — 200 г.

Способ приготовления

Яйцо соединить с растительным маслом, сахарной пудрой, ванильным сахаром и солью, тщательно перемешать до однородности. Добавить мягкое сливочное масло и снова перемешать.

Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять частями муку вместе с разрыхлителем и замесить мягкое, эластичное, не липкое тесто. Сформировать из теста небольшие шарики, оставить в холодильнике под целлофаном на 10-15 минут. Каждый шарик разрезать пополам, сужая один край, и выложить на противень, застеленный пергаментом, выпуклой стороной вверх. Шпажкой сделать небольшое углубление вдоль каждого овала и бороздки на поверхности. Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 10 минут.

Готовые орешки. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать печенье в разогретой духовке при 180 °C 10-15 минут до золотистости. На одну половинку выложить вареную сгущенку и накрыть второй частью. Печенье получается нежным и рассыпчатым, готовым к подаче. Можно дополнительно наполнить шоколадной пастой, глазурью или другими начинками.

