Печиво Горішки без форми — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Печиво "Горішки". Фото: smachnenke.com.ua

Печиво "Горішки" без форми — простий і смачний десерт, який легко приготувати вдома. Ніжне, розсипчасте тісто поєднується з вареним згущеним молоком, створюючи класичний смак улюбленого печива. Можна експериментувати з начинками, додаючи шоколадну пасту або глазур, щоб зробити десерт ще цікавішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 100 г;

олія — 30 мл;

цукрова пудра — 80 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — ½ ч. л.;

борошно — 270 г;

сіль — дрібка;

згущене молоко варене — 200 г.

Спосіб приготування

Яйце з’єднати з олією, цукровою пудрою, ванільним цукром і сіллю, ретельно перемішати до однорідності. Додати м’яке вершкове масло і знову перемішати.

Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти частинами борошно разом із розпушувачем і замісити м’яке, еластичне, не липке тісто. Сформувати з тіста невеликі кульки, залишити в холодильнику під целофаном на 10–15 хвилин. Кожну кульку розрізати навпіл, звужуючи один край, і викласти на деко, застелене пергаментом, опуклою стороною вгору. Шпажкою зробити невелике заглиблення вздовж кожного овалу та борозенки на поверхні. Накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 10 хвилин.

Готові горішки. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати печиво у розігрітій духовці при 180 °C 10–15 хвилин до золотистості. На одну половинку викласти варене згущене молоко і накрити другою частиною. Печиво виходить ніжним і розсипчастим, готовим до подачі. Можна додатково наповнити шоколадною пастою, глазур’ю або іншими начинками.

