Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Печиво "Горішки" без форми — простий рецепт знаменитого десерта

Печиво "Горішки" без форми — простий рецепт знаменитого десерта

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 17:04
Печиво Горішки без форми — простий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Печиво "Горішки". Фото: smachnenke.com.ua

Печиво "Горішки" без форми — простий і смачний десерт, який легко приготувати вдома. Ніжне, розсипчасте тісто поєднується з вареним згущеним молоком, створюючи класичний смак улюбленого печива. Можна експериментувати з начинками, додаючи шоколадну пасту або глазур, щоб зробити десерт ще цікавішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • олія — 30 мл;
  • цукрова пудра — 80 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — ½ ч. л.;
  • борошно — 270 г;
  • сіль — дрібка;
  • згущене молоко варене — 200 г.

Спосіб приготування

Яйце з’єднати з олією, цукровою пудрою, ванільним цукром і сіллю, ретельно перемішати до однорідності. Додати м’яке вершкове масло і знову перемішати.

рецепт печива горішки
Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Просіяти частинами борошно разом із розпушувачем і замісити м’яке, еластичне, не липке тісто. Сформувати з тіста невеликі кульки, залишити в холодильнику під целофаном на 10–15 хвилин. Кожну кульку розрізати навпіл, звужуючи один край, і викласти на деко, застелене пергаментом, опуклою стороною вгору. Шпажкою зробити невелике заглиблення вздовж кожного овалу та борозенки на поверхні. Накрити харчовою плівкою і залишити в холодильнику на 10 хвилин.

Реклама
рецепт горішків без горішниці
Готові горішки. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати печиво у розігрітій духовці при 180 °C 10–15 хвилин до золотистості. На одну половинку викласти варене згущене молоко і накрити другою частиною. Печиво виходить ніжним і розсипчастим, готовим до подачі. Можна додатково наповнити шоколадною пастою, глазур’ю або іншими начинками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Реклама

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Реклама

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Реклама

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Реклама

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

згущене молоко десерт рецепт тістечка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації