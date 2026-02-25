Відео
Печиво "Миттєве" за 12 хвилин, поки закипає чайник — вже готове

Дата публікації: 25 лютого 2026 03:04
Печиво Миттєве — швидкий рецепт без вершкового масла за 12 хвилин приготування з фото
Печиво "Миттєве". Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня випічка може бути швидкою, бюджетною та напрочуд смачною. Це печиво готується без вершкового масла, з доступних інгредієнтів і не потребує складних кулінарних навичок. Поки розігрівається духовка і закипає чайник, тісто вже готове до випікання. У результаті виходить м’яке, ніжне печиво з солодкою серединкою, яке ідеально смакує до чаю або кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • сметана або натуральний йогурт — 3 ст. л.;
  • борошно — 150 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • густий джем — кілька ложок;
  • цукрова пудра або кокосова стружка — для подачі.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і дрібкою солі до світлої легкої піни. Додати сметану або йогурт, ретельно перемішати до однорідної консистенції

простий рецепт печива
Яйця та борошно. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ваніліном, поступово ввести в яєчну масу та замішати густе, але м’яке тісто, схоже за текстурою на тісто для оладок.

смачне печиво з джемом
Печиво та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти тісто ложкою невеликими порціями на деко, застелене пергаментом. У центр кожної заготовки покласти трохи густого джему, накрити невеликою кількістю тіста зверху, формуючи акуратні округлі вироби.

печиво з джемом за 12 хвилин
Готове печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій до 190 °C духовці протягом 12–15 хвилин до рум’яної скоринки. Готове печиво злегка охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою або обваляти в кокосовій стружці та подати до столу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
