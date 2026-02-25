Печиво Миттєве — швидкий рецепт без вершкового масла за 12 хвилин приготування з фото

Печиво "Миттєве". Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня випічка може бути швидкою, бюджетною та напрочуд смачною. Це печиво готується без вершкового масла, з доступних інгредієнтів і не потребує складних кулінарних навичок. Поки розігрівається духовка і закипає чайник, тісто вже готове до випікання. У результаті виходить м’яке, ніжне печиво з солодкою серединкою, яке ідеально смакує до чаю або кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — дрібка;

сметана або натуральний йогурт — 3 ст. л.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

ванілін — дрібка;

густий джем — кілька ложок;

цукрова пудра або кокосова стружка — для подачі.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і дрібкою солі до світлої легкої піни. Додати сметану або йогурт, ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Яйця та борошно. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ваніліном, поступово ввести в яєчну масу та замішати густе, але м’яке тісто, схоже за текстурою на тісто для оладок.

Печиво та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти тісто ложкою невеликими порціями на деко, застелене пергаментом. У центр кожної заготовки покласти трохи густого джему, накрити невеликою кількістю тіста зверху, формуючи акуратні округлі вироби.

Готове печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій до 190 °C духовці протягом 12–15 хвилин до рум’яної скоринки. Готове печиво злегка охолодити, за бажанням посипати цукровою пудрою або обваляти в кокосовій стружці та подати до столу.

