Сирне печиво за 20 хвилин — швидкий і простий рецепт

Сирне печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Сирне печиво готується дуже швидко — всього 20 хвилин. Ніжні рулетики з ароматною кокосовою посипкою виходять м’якими, солодкими й неймовірно апетитними. Ідеальна випічка до чаю чи кави, яка сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний (сухий, однорідний) — 250 г;

щіпка солі;

вершкове масло — 80 г;

борошно — приблизно 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для посипки:

цукор — 3 ст. л.;

кокосова стружка — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сир викласти у миску, додати дрібку солі та вершкове масло, нарізане кубиками, і розім’яти виделкою до однорідності. Додати половину просіяного борошна і розпушувач, почати замішувати щільне, пружне тісто, підсипаючи решту борошна за потреби.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на дві частини, кожну розкачати качалкою до товщини 2–3 мм. Краї підрівняти ножем, посипати поверхню цукром і рівномірно додати кокосову стружку. Щільно згорнути в рулет і нарізати на шматочки довжиною 5–6 см.

Трубочки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Заготовки викласти на деко, застелене пергаментом, і випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин до рум’яного кольору. Готове печиво трохи остудити перед подачею.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні сирні трубочки виходять ароматними та соковитими, з легкою солодкістю й тонким кокосовим ароматом.

