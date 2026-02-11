Відео
Печиво за 20 хвилин — знадобиться 250 г сиру та 180 г борошна

Печиво за 20 хвилин — знадобиться 250 г сиру та 180 г борошна

Дата публікації: 11 лютого 2026 03:04
Сирне печиво за 20 хвилин — швидкий і простий рецепт
Сирне печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Сирне печиво готується дуже швидко — всього 20 хвилин. Ніжні рулетики з ароматною кокосовою посипкою виходять м’якими, солодкими й неймовірно апетитними. Ідеальна випічка до чаю чи кави, яка сподобається всім.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний (сухий, однорідний) — 250 г;
  • щіпка солі;
  • вершкове масло — 80 г;
  • борошно — приблизно 180 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для посипки:

  • цукор — 3 ст. л.;
  • кокосова стружка — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сир викласти у миску, додати дрібку солі та вершкове масло, нарізане кубиками, і розім’яти виделкою до однорідності. Додати половину просіяного борошна і розпушувач, почати замішувати щільне, пружне тісто, підсипаючи решту борошна за потреби.

рецепт сирного печива
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на дві частини, кожну розкачати качалкою до товщини 2–3 мм. Краї підрівняти ножем, посипати поверхню цукром і рівномірно додати кокосову стружку. Щільно згорнути в рулет і нарізати на шматочки довжиною 5–6 см.

рецепт печива в духовці за 20 хвилин
Трубочки з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Заготовки викласти на деко, застелене пергаментом, і випікати у розігрітій до 180 °C духовці близько 20 хвилин до рум’яного кольору. Готове печиво трохи остудити перед подачею.

рецепт сирного печива за 20 хвилин
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжні сирні трубочки виходять ароматними та соковитими, з легкою солодкістю й тонким кокосовим ароматом.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт випічка кисломолочний сир печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
