Україна
Польське печиво "Мазурка" за 5 хвилин — бюджетне та без масла

Польське печиво "Мазурка" за 5 хвилин — бюджетне та без масла

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 03:04
Польське печиво Мазурка за 5 хвилин — бюджетний рецепт приготування з фото
Польське печиво "Мазурка". Фото: smachnenke.com.ua

Польське печиво "Мазурка" — це приклад простої домашньої випічки, яка підкорює з першого шматочка. Воно готується без вершкового масла, з доступних інгредієнтів і не потребує складних кулінарних навичок. Завдяки горіхам і родзинкам печиво виходить ароматним, м’яким і водночас поживним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 0,25 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • цукор — 150 г;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • грецькі горіхи — 100 г;
  • родзинки — 150 г.

Спосіб приготування

Яйця викласти в глибоку миску, додати сіль і ванільний цукор. Збити до пишної, світлої та повітряної маси. Додати цукор і знову ретельно збити, щоб кристали повністю розчинилися, а суміш стала густішою та блискучою.

бюджетний рецепт печива
Грецькі горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно попередньо просіяти разом із розпушувачем, додати до яєчної маси та акуратно перемішати до однорідної консистенції, зберігаючи легкість тіста.

рецепт печива без вершкового масла
Тісто для печива. Фото: smachnenke.com.ua

Родзинки промити, обсушити, грецькі горіхи подрібнити ножем. Додати підготовлені сухофрукти та горіхи в тісто, рівномірно розподілити по всій масі.

бюджетний рецепт печива з горіхами
Готове печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Форму розміром приблизно 30 × 20 см застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти поверхню. Випікати в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °C близько 20 хвилин до утворення рум’яної золотистої скоринки. Дати печиву трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
