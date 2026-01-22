Польське печиво Мазурка за 5 хвилин — бюджетний рецепт приготування з фото

Польське печиво "Мазурка". Фото: smachnenke.com.ua

Польське печиво "Мазурка" — це приклад простої домашньої випічки, яка підкорює з першого шматочка. Воно готується без вершкового масла, з доступних інгредієнтів і не потребує складних кулінарних навичок. Завдяки горіхам і родзинкам печиво виходить ароматним, м’яким і водночас поживним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 0,25 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

цукор — 150 г;

борошно — 160 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

грецькі горіхи — 100 г;

родзинки — 150 г.

Спосіб приготування

Яйця викласти в глибоку миску, додати сіль і ванільний цукор. Збити до пишної, світлої та повітряної маси. Додати цукор і знову ретельно збити, щоб кристали повністю розчинилися, а суміш стала густішою та блискучою.

Грецькі горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно попередньо просіяти разом із розпушувачем, додати до яєчної маси та акуратно перемішати до однорідної консистенції, зберігаючи легкість тіста.

Тісто для печива. Фото: smachnenke.com.ua

Родзинки промити, обсушити, грецькі горіхи подрібнити ножем. Додати підготовлені сухофрукти та горіхи в тісто, рівномірно розподілити по всій масі.

Готове печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Форму розміром приблизно 30 × 20 см застелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти поверхню. Випікати в заздалегідь розігрітій духовці при 180 °C близько 20 хвилин до утворення рум’яної золотистої скоринки. Дати печиву трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками.

