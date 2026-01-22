Польское печенье Мазурка за 5 минут - бюджетный рецепт приготовления с фото

Польское печенье "Мазурка". Фото: smachnenke.com.ua

Польское печенье "Мазурка" — это пример простой домашней выпечки, которая покоряет с первого кусочка. Оно готовится без сливочного масла, из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Благодаря орехам и изюму печенье получается ароматным, мягким и одновременно питательным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 0,25 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сахар — 150 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

грецкие орехи — 100 г;

изюм — 150 г.

Способ приготовления

Яйца выложить в глубокую миску, добавить соль и ванильный сахар. Взбить до пышной, светлой и воздушной массы. Добавить сахар и снова тщательно взбить, чтобы кристаллы полностью растворились, а смесь стала более густой и блестящей.

Грецкие орехи. Фото: smachnenke.com.ua

Муку предварительно просеять вместе с разрыхлителем, добавить к яичной массе и аккуратно перемешать до однородной консистенции, сохраняя воздушность теста.

Тесто для печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Изюм промыть, обсушить, грецкие орехи измельчить ножом. Добавить подготовленные сухофрукты и орехи в тесто, равномерно распределить по всей массе.

Готовое печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Форму размером примерно 30 × 20 см застелить пергаментом. Выложить тесто, разровнять поверхность. Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 °C около 20 минут до образования румяной золотистой корочки. Дать печенью немного остыть, после чего нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.