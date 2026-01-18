Бюджетное печенье из простых продуктов — рецепт домашней выпечки с ореховой посыпкой

Домашнее печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Бюджетное печенье из простых продуктов — идеальный вариант домашней выпечки, когда хочется вкусного без лишних затрат. Для этого рецепта понадобятся доступные ингредиенты, которые обычно есть на каждой кухне. Печенье получается мягким внутри, с аппетитной ореховой корочкой и приятным медовым ароматом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

мед — 100 г;

масло — 100 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для ореховой посыпки:

мука — 70 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 70 г;

измельченные орехи — 100 г.

Дополнительно:

яичный белок — 1 шт.;

пергамент для выпекания — при необходимости.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить мед и тщательно перемешать венчиком до однородной, гладкой массы, чтобы сахар начал растворяться. Добавить масло и еще раз хорошо перемешать, пока смесь не станет блестящей и равномерной по консистенции.

Масло и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем и добавлять к жидкой основе частями, каждый раз аккуратно перемешивая. Сначала работать ложкой, а когда тесто загустеет продолжить замешивание руками. Получается мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Тесто для печенья Фото: smakuiemo.com.ua

Сформировать из теста шар, накрыть или завернуть и оставить в холодном месте, чтобы тесто стабилизировалось и с ним было удобнее работать.

Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

Для ореховой крошки в миске перетереть муку с холодным сливочным маслом до состояния мелкой крошки. Добавить сахар и снова хорошо перетереть руками. Добавить измельченные орехи и перемешать, чтобы смесь стала рассыпчатой и ароматной. Готовое тесто разделить на небольшие кусочки и формировать шарики. Яичный белок слегка размешать вилкой. Каждый шарик окунуть в белок, после чего щедро обкатать в ореховой крошке.

Печенье на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, посыпкой вверх. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 °C до появления румяной корочки и выразительного аромата.

