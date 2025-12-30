Песочное печенье Зимняя сказка — классический рецепт рассыпчатой выпечки

Печенье "Зимняя сказка". Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье — настоящая классика домашней выпечки, которая всегда получается. Минимум ингредиентов, простой процесс приготовления и идеальная рассыпчатая текстура делают его любимым вариантом к зимнему чаепитию. Аромат свежей выпечки наполняет дом уютом и создает то самое ощущение "зимней сказки".

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сливочное масло — 230 г;

сахарная пудра — 100 г (или 150 г, если любите более сладкое печенье);

яйцо — 1 шт. комнатной температуры;

мука — 400-440 г, в зависимости от размера яйца.

Способ приготовления

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложить масло в миску, добавить сахарную пудру и тщательно растереть до однородной кремовой текстуры. Масса должна стать светлой и гладкой.

Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйцо и хорошо перемешать до полного объединения ингредиентов. Частями подсыпать муку, каждый раз аккуратно вымешивая тесто. В результате тесто должно получиться мягким, эластичным и не липким. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут. После охлаждения выложить тесто на рабочую поверхность и раскатать пласт толщиной 5-7 мм. С помощью форм вырезать печенье.

Приготовление песочного печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 7-9 минут, до легкого золотистого оттенка. Важно не передержать печенье, чтобы оно осталось рассыпчатым. Готовое печенье немного остудить и подать к чаю, кофе или какао.

