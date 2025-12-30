Видео
Главная Вкус Печенье "Зимняя сказка" — рассыпчатое и всегда удается

Печенье "Зимняя сказка" — рассыпчатое и всегда удается

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 03:04
Песочное печенье Зимняя сказка — классический рецепт рассыпчатой выпечки
Печенье "Зимняя сказка". Фото: smachnenke.com.ua

Это печенье — настоящая классика домашней выпечки, которая всегда получается. Минимум ингредиентов, простой процесс приготовления и идеальная рассыпчатая текстура делают его любимым вариантом к зимнему чаепитию. Аромат свежей выпечки наполняет дом уютом и создает то самое ощущение "зимней сказки".

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 230 г;
  • сахарная пудра — 100 г (или 150 г, если любите более сладкое печенье);
  • яйцо — 1 шт. комнатной температуры;
  • мука — 400-440 г, в зависимости от размера яйца.

Способ приготовления

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложить масло в миску, добавить сахарную пудру и тщательно растереть до однородной кремовой текстуры. Масса должна стать светлой и гладкой.

пісочне печиво зимова казка
Приготовление печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить яйцо и хорошо перемешать до полного объединения ингредиентов. Частями подсыпать муку, каждый раз аккуратно вымешивая тесто. В результате тесто должно получиться мягким, эластичным и не липким. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30 минут. После охлаждения выложить тесто на рабочую поверхность и раскатать пласт толщиной 5-7 мм. С помощью форм вырезать печенье.

смачне пісочне печиво зимова казка
Приготовление песочного печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 7-9 минут, до легкого золотистого оттенка. Важно не передержать печенье, чтобы оно осталось рассыпчатым. Готовое печенье немного остудить и подать к чаю, кофе или какао.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
