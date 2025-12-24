Видео
Печенье "Арабская ночь" — десерт, который конкурирует с тортами

Дата публикации 24 декабря 2025 03:04
Печенье Арабская ночь — рецепт приготовления ароматного десерта
Печенье "Арабская ночь". Фото: gospodynka.com.ua

Печенье "Арабская ночь" — это десерт, который легко заменяет торт. Насыщенный шоколадный вкус, теплые восточные специи, мягкая текстура и ароматная глазурь делают его по-настоящему праздничным. Такое печенье уместно и к чаю, и для особого угощения гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • сливочное масло мягкое — 100 г;
  • сахар — 80 г;
  • соль — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 70 г;
  • какао — 20 г;
  • смесь специй (корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех) — ½ ч. л.;
  • мука — около 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • изюм или финики — 40 г;
  • ром — 1 ст. л.

Для глазури:

  • сливочное масло — 30 г;
  • молоко — 30 мл.;
  • сахар — 60 г;
  • корица — ½ ч. л.;
  • орехи измельченные — около 100 г.

Способ приготовления

Изюм хорошо промыть, обсушить и залить ромом, оставить на несколько минут, чтобы он стал мягким и ароматным.

рецепт смачного печива
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске соединить мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли, растереть до кремовой консистенции. Добавить яйцо и сметану, тщательно перемешать. Добавить какао и пряности, еще раз хорошо перемешать.

простий рецепт смачного печива
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить разрыхлитель и часть муки, перемешать. Постепенно подсыпать остальную муку, замешивая мягкое, податливое тесто. Завернуть его в пакет или пленку и убрать в холодильник примерно на 15 минут.

рецепт смачного десерту
Украшение печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденное тесто разделить на небольшие кусочки. В центр каждого выложить несколько изюминок, сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C в течение 15-20 минут, до готовности.

простий рецепт смачного десерту
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури в небольшой кастрюле соединить сливочное масло, молоко и сахар. Нагреть до полного растворения, добавить корицу, довести до кипения и проварить около 2 минут, постоянно помешивая. Снять с огня и дать немного остыть. Каждое печенье окунуть верхушкой в теплую глазурь, а затем обвалять в измельченных орехах. Выложить на решетку или пергамент и оставить примерно на 1 час, чтобы глазурь застыла.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
