Печенье Рождественское из тетради 1985 года — простой рецепт приготовления за 15 минут

Шоколадное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Это печенье "Рождественское" из тетради 1985 года возвращает тот самый домашний вкус, который когда-то создавали наши мамы и бабушки. Неприхотливые ингредиенты, мягкое шоколадное тесто и ароматная кокосовая серединка делают десерт удивительно нежным и праздничным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кокосовая стружка — 100 г;

сгущенное молоко подслащенное — примерно 200 г (добавлять по необходимости).

Для теста:

масло мягкое — 150 г;

сахарная пудра — 80 г;

соль — 1 щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

мука — 200 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молоко теплое — 3-4 ст. л. (по консистенции).

Способ приготовления

Приготовить начинку: смешать кокосовую стружку со сгущенным молоком до плотной массы, из которой легко сформировать небольшие шарики. Скатать начинку руками и отложить.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста взбить мягкое масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и ванильным сахаром до кремообразной текстуры. Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель, после чего постепенно добавить сухую смесь к масляной основе. Влить теплое молоко, регулируя консистенцию: тесто должно быть мягким, пластичным, не липким и одновременно не хрупким.

Печенье на пергаменте. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на части, сформировать лепешки, в центр положить кокосовые шарики и аккуратно завернуть, создавая ровные шарики из теста. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Сделать небольшие надрезы сверху, чтобы печенье красиво раскрывалось во время запекания.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C примерно 15-17 минут, ориентируясь на размер печенья. Дать немного остыть — десерт получается ароматным, мягким и с приятной кокосовой серединкой.

