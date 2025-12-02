Видео
Главная Вкус Печенье "Рождественское" из тетради 1985 года — 15 минут и готово

Печенье "Рождественское" из тетради 1985 года — 15 минут и готово

Дата публикации 2 декабря 2025 03:04
Печенье Рождественское из тетради 1985 года — простой рецепт приготовления за 15 минут
Шоколадное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Это печенье "Рождественское" из тетради 1985 года возвращает тот самый домашний вкус, который когда-то создавали наши мамы и бабушки. Неприхотливые ингредиенты, мягкое шоколадное тесто и ароматная кокосовая серединка делают десерт удивительно нежным и праздничным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • кокосовая стружка — 100 г;
  • сгущенное молоко подслащенное — примерно 200 г (добавлять по необходимости).

Для теста:

  • масло мягкое — 150 г;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • мука — 200 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • молоко теплое — 3-4 ст. л. (по консистенции).

Способ приготовления

Приготовить начинку: смешать кокосовую стружку со сгущенным молоком до плотной массы, из которой легко сформировать небольшие шарики. Скатать начинку руками и отложить.

рецепт печива
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для теста взбить мягкое масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и ванильным сахаром до кремообразной текстуры. Отдельно смешать муку, какао и разрыхлитель, после чего постепенно добавить сухую смесь к масляной основе. Влить теплое молоко, регулируя консистенцию: тесто должно быть мягким, пластичным, не липким и одновременно не хрупким.

рецепт шоколадного тіста
Печенье на пергаменте. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на части, сформировать лепешки, в центр положить кокосовые шарики и аккуратно завернуть, создавая ровные шарики из теста. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Сделать небольшие надрезы сверху, чтобы печенье красиво раскрывалось во время запекания.

простий рецепт печива
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C примерно 15-17 минут, ориентируясь на размер печенья. Дать немного остыть — десерт получается ароматным, мягким и с приятной кокосовой серединкой.

