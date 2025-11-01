Печенье без духовки за 5 минут — простой рецепт из йогурта и яйца

Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Если у вас остался йогурт и одно яйцо — этого уже достаточно, чтобы приготовить нежное домашнее печенье без духовки. Оно обжаривается всего несколько минут, получается мягкое, ароматное и буквально тает во рту. Идеальный быстрый десерт к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

йогурт — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 2 ст. ложки;

соль — ½ ч. ложки;

масло — 60 мл.;

мука — 380 г;

разрыхлитель — 8 г;

масло для обжарки — для сковороды;

абрикосовый джем и кокосовая стружка — для декора.

Способ приготовления

В глубокую миску влить йогурт, добавить яйцо, ванильный сахар, сахар, соль и масло. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно вводить в жидкую смесь и замесить мягкое, эластичное тесто. Если немного липнет к рукам — можно присыпать еще ложку муки.

Печенье на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт толщиной примерно 5-7 мм и вырезать фигурки формочкой или стаканом. В сковороде разогреть масло, выкладывать печенье партиями и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Жареное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Горячее печенье смазать абрикосовым джемом и посыпать кокосовой стружкой. По желанию можно использовать любой другой джем или шоколадную пасту. Такое печенье имеет приятную текстуру, аппетитный аромат и готовится буквально за считанные минуты.

