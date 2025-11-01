Видео
Видео

Если у вас есть 1 яйца + йогурт — печенье за 5 минут, без духовки

Дата публикации 1 ноября 2025 03:04
обновлено: 13:13
Печенье без духовки за 5 минут — простой рецепт из йогурта и яйца
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Если у вас остался йогурт и одно яйцо — этого уже достаточно, чтобы приготовить нежное домашнее печенье без духовки. Оно обжаривается всего несколько минут, получается мягкое, ароматное и буквально тает во рту. Идеальный быстрый десерт к чаю.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • йогурт — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 2 ст. ложки;
  • соль — ½ ч. ложки;
  • масло — 60 мл.;
  • мука — 380 г;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • масло для обжарки — для сковороды;
  • абрикосовый джем и кокосовая стружка — для декора.

Способ приготовления

В глубокую миску влить йогурт, добавить яйцо, ванильный сахар, сахар, соль и масло. Хорошо перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной.

рецепт печива без духовки
Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно вводить в жидкую смесь и замесить мягкое, эластичное тесто. Если немного липнет к рукам — можно присыпать еще ложку муки.

рецепт печива без випічки
Печенье на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто в пласт толщиной примерно 5-7 мм и вырезать фигурки формочкой или стаканом. В сковороде разогреть масло, выкладывать печенье партиями и обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

простий рецепт печива на сковороді
Жареное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Горячее печенье смазать абрикосовым джемом и посыпать кокосовой стружкой. По желанию можно использовать любой другой джем или шоколадную пасту. Такое печенье имеет приятную текстуру, аппетитный аромат и готовится буквально за считанные минуты.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

