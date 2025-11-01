Печиво без духовки за 5 хвилин — простий рецепт з йогурту та яйця

Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо у вас залишився йогурт і одне яйце — цього вже достатньо, щоб приготувати ніжне домашнє печиво без духовки. Воно обсмажується всього кілька хвилин, виходить м’яке, ароматне й буквально тане в роті. Ідеальний швидкий десерт до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

йогурт — 200 г;

яйце — 1 шт.;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 2 ст. ложки;

сіль — ½ ч. ложки;

олія — 60 мл;

борошно — 380 г;

розпушувач — 8 г;

олія для обсмаження — для сковороди;

абрикосовий джем і кокосова стружка — для декору.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити йогурт, додати яйце, ванільний цукор, цукор, сіль і олію. Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово вводити в рідку суміш і замісити м’яке, еластичне тісто. Якщо трохи липне до рук — можна присипати ще ложку борошна.

Печиво на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто в пласт товщиною приблизно 5–7 мм і вирізати фігурки формочкою або склянкою. У сковороді розігріти олію, викладати печиво партіями й обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Смажене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Гаряче печиво змастити абрикосовим джемом і посипати кокосовою стружкою. За бажанням можна використовувати будь-який інший джем або шоколадну пасту. Таке печиво має приємну текстуру, апетитний аромат і готується буквально за лічені хвилини.

