Україна
Якщо у вас є 1 яйця + йогурт — печиво за 5 хвилин, без духовки

Якщо у вас є 1 яйця + йогурт — печиво за 5 хвилин, без духовки

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 03:04
Оновлено: 13:13
Печиво без духовки за 5 хвилин — простий рецепт з йогурту та яйця
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо у вас залишився йогурт і одне яйце — цього вже достатньо, щоб приготувати ніжне домашнє печиво без духовки. Воно обсмажується всього кілька хвилин, виходить м’яке, ароматне й буквально тане в роті. Ідеальний швидкий десерт до чаю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • йогурт — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 2 ст. ложки;
  • сіль — ½ ч. ложки;
  • олія — 60 мл;
  • борошно — 380 г;
  • розпушувач — 8 г;
  • олія для обсмаження — для сковороди;
  • абрикосовий джем і кокосова стружка — для декору.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити йогурт, додати яйце, ванільний цукор, цукор, сіль і олію. Добре перемішати вінчиком, щоб маса стала однорідною.

рецепт печива без духовки
Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово вводити в рідку суміш і замісити м’яке, еластичне тісто. Якщо трохи липне до рук — можна присипати ще ложку борошна.

рецепт печива без випічки
Печиво на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто в пласт товщиною приблизно 5–7 мм і вирізати фігурки формочкою або склянкою. У сковороді розігріти олію, викладати печиво партіями й обсмажувати з обох боків до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

простий рецепт печива на сковороді
Смажене печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Гаряче печиво змастити абрикосовим джемом і посипати кокосовою стружкою. За бажанням можна використовувати будь-який інший джем або шоколадну пасту. Таке печиво має приємну текстуру, апетитний аромат і готується буквально за лічені хвилини.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
