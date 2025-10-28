Відео
Дата публікації: 28 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 18:45
Печиво за 12 хвилин до чаю — швидкий рецепт без масла та міксера
Домашнє печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Шукаєте швидкий рецепт домашнього десерту? Це печиво готується всього за 12 хвилин, без масла та довгого замісу. М’яке, ароматне й з джемом усередині — воно стане вашим улюбленим солодким порятунком до чаю.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • густий джем (будь-який) — кілька ложок;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сметана або йогурт — 3 ст. л.;
  • борошно — приблизно 150 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • сіль — дрібка;
  • цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати сметану або йогурт, перемішати вінчиком.

рецепт печива
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ваніліном, поступово всипаючи у вологу масу. Тісто має бути густим, але м’яким — приблизно як на оладки.

смачне печиво з джемом
Тісто та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти ложкою порції тіста на деко, застелене пергаментом.

рецепт смачного печива
Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

На середину кожної порції покласти трохи джему, накрити зверху ще однією краплею тіста, формуючи акуратні "пампушки".

рецепт печива за 12 хвилин
Готове печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при температурі 190°C приблизно 12–15 хвилин, доки печиво не стане рум’яним. Готову випічку злегка остудити, посипати цукровою пудрою або обваляти в кокосовій стружці.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
