Печиво за 12 хвилин до чаю — швидкий рецепт без масла та міксера

Домашнє печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Шукаєте швидкий рецепт домашнього десерту? Це печиво готується всього за 12 хвилин, без масла та довгого замісу. М’яке, ароматне й з джемом усередині — воно стане вашим улюбленим солодким порятунком до чаю.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

густий джем (будь-який) — кілька ложок;

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

сметана або йогурт — 3 ст. л.;

борошно — приблизно 150 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

ванілін — дрібка;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з цукром і дрібкою солі до легкої піни. Додати сметану або йогурт, перемішати вінчиком.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і ваніліном, поступово всипаючи у вологу масу. Тісто має бути густим, але м’яким — приблизно як на оладки.

Тісто та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти ложкою порції тіста на деко, застелене пергаментом.

Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

На середину кожної порції покласти трохи джему, накрити зверху ще однією краплею тіста, формуючи акуратні "пампушки".

Готове печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при температурі 190°C приблизно 12–15 хвилин, доки печиво не стане рум’яним. Готову випічку злегка остудити, посипати цукровою пудрою або обваляти в кокосовій стружці.

