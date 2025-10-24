Відео
Печиво без масла та дорогих продуктів — виходить як пісочне

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 20:28
Печиво без масла — простий рецепт приготування ніжного домашнього печива
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо вдома немає вершкового масла — не біда! Це домашнє печиво без масла готується всього за кілька хвилин і завжди виходить ідеальним: м’яке, ароматне, з легкою скоринкою. Простий рецепт, який доведе, що смачна випічка не потребує дорогих продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 70 г;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 60 г;
  • олія — 50 г;
  • борошно — 280 г;
  • розпушувач — 7 г;
  • ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати вінчиком яйце, цукор і дрібку солі до легкого побіління. Влити молоко й олію, перемішати до однорідності. Додати просіяне борошно, розпушувач і ванілін, після чого замісити м’яке, еластичне тісто.

рецепт печива
Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Відщипнути невеликий шматочок тіста, розкачати його у тонку смужку, скласти навпіл і скрутити косичкою.

рецепт пісочного печива
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати на порційні шматочки бажаної довжини. Викласти їх на деко, застелене пергаментом, і злегка посипати цукром.

рецепт пісочного печива без масла
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, близько 20 хвилин — до рум’яної скоринки. Коли печиво охолоне, воно стане ніжним усередині й легким зовні. Чудово смакує з чаєм, кавою чи молоком, а готується з найдоступніших інгредієнтів.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт рецепт випічка печиво вершкове масло
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
