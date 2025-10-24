Печиво без масла — простий рецепт приготування ніжного домашнього печива

Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо вдома немає вершкового масла — не біда! Це домашнє печиво без масла готується всього за кілька хвилин і завжди виходить ідеальним: м’яке, ароматне, з легкою скоринкою. Простий рецепт, який доведе, що смачна випічка не потребує дорогих продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 70 г;

сіль — дрібка;

молоко — 60 г;

олія — 50 г;

борошно — 280 г;

розпушувач — 7 г;

ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати вінчиком яйце, цукор і дрібку солі до легкого побіління. Влити молоко й олію, перемішати до однорідності. Додати просіяне борошно, розпушувач і ванілін, після чого замісити м’яке, еластичне тісто.

Тісто для печива. Фото: gospodynka.com.ua

Відщипнути невеликий шматочок тіста, розкачати його у тонку смужку, скласти навпіл і скрутити косичкою.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати на порційні шматочки бажаної довжини. Викласти їх на деко, застелене пергаментом, і злегка посипати цукром.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, близько 20 хвилин — до рум’яної скоринки. Коли печиво охолоне, воно стане ніжним усередині й легким зовні. Чудово смакує з чаєм, кавою чи молоком, а готується з найдоступніших інгредієнтів.

