Найсмачніше осіннє печиво за 15 хвилин — рецепт ароматної домашньої випічки

Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматне медове печиво з ніжною лимонною ноткою — це саме той рецепт, який рятує, коли хочеться чогось домашнього і солодкого, але часу зовсім обмаль. Для приготування не потрібно нічого особливого — лише звичайні продукти, які завжди є вдома. Всього 15 хвилин і на столі розкішна випічка, що пахне затишком, осінню і теплом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

ваніль — дрібка;

сіль — дрібка;

вершкове масло розтоплене — 100 г;

цедра половини лимона;

мед — 100 г;

борошно — 420–450 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

цукор для посипки.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром до легкої піни. Додати ваніль і дрібку солі. Влити розтоплене вершкове масло, додати лимонну цедру й мед. Добре перемішати вінчиком до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і поступово додавати до рідких інгредієнтів. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні у пласт товщиною приблизно 1 см. Вирізати печиво формочками або склянкою, за бажанням зробити невеликі отвори по центру. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, і посипати цукром.

Печиво на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 180°C 13–15 хвилин, доки печиво не стане золотистим і не наповнить кухню ніжним ароматом меду та цитрусової цедри.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.