Україна
Осіннє печиво за 15 хвилин — всі продукти точно є у вас вдома

Осіннє печиво за 15 хвилин — всі продукти точно є у вас вдома

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 03:04
Найсмачніше осіннє печиво за 15 хвилин — рецепт ароматної домашньої випічки
Домашнє печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматне медове печиво з ніжною лимонною ноткою — це саме той рецепт, який рятує, коли хочеться чогось домашнього і солодкого, але часу зовсім обмаль. Для приготування не потрібно нічого особливого — лише звичайні продукти, які завжди є вдома. Всього 15 хвилин і на столі розкішна випічка, що пахне затишком, осінню і теплом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • ваніль — дрібка;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло розтоплене — 100 г;
  • цедра половини лимона;
  • мед — 100 г;
  • борошно — 420–450 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • цукор для посипки.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром до легкої піни. Додати ваніль і дрібку солі. Влити розтоплене вершкове масло, додати лимонну цедру й мед. Добре перемішати вінчиком до однорідної маси.

рецепт печива за 15 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем і поступово додавати до рідких інгредієнтів. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

смачне домашнє печиво
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні у пласт товщиною приблизно 1 см. Вирізати печиво формочками або склянкою, за бажанням зробити невеликі отвори по центру. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, і посипати цукром.

простий рецепт смачного печива
Печиво на деко. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 180°C 13–15 хвилин, доки печиво не стане золотистим і не наповнить кухню ніжним ароматом меду та цитрусової цедри.

солодощі десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
