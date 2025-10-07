Печиво Оленка — рецепт домашнього десерту з кокосовою начинкою

Печиво "Оленка". Фото: gospodynka.com.ua

Печиво "Оленка" — це той самий рецепт, який обожнюють усі з першого шматочка. М’яке тісто, ніжна кокосова начинка й аромат ванілі створюють справжній домашній шедевр. Такий десерт готується просто, але виглядає по-святковому — ідеальний до чаю чи кави у колі рідних.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

масло вершкове м’яке — 100 г;

ванільний цукор — 8 г;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — 40 г;

жовток — 1 шт.;

сметана — 40 г;

борошно — 200–220 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

цукор — 40 г;

жовтки — 3 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 15 г;

молоко — 180 мл.;

масло вершкове м’яке — 15 г;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

кокосова стружка — 40 г.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати м’яке вершкове масло, ванільний цукор, сіль і цукрову пудру. Додати жовток і сметану, збити вінчиком або міксером до кремової консистенції. Просіяти борошно з розпушувачем, поступово підсипати до рідких інгредієнтів і замісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку та залишити відпочити на 15–20 хвилин у холодильнику.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки у каструлі змішати жовтки, цукор і крохмаль. Влити молоко, добре розмішати, щоб не залишилося грудочок. Поставити суміш на середній вогонь і постійно помішувати до загустіння — приблизно 2–3 хвилини після закипання. Зняти з вогню, додати м’яке масло, ванільний екстракт і кокосову стружку. Перемішати до однорідності, накрити плівкою "в контакт" і дати охолонути.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на частини та розкачати у тонкі прямокутні пластини. На край кожного пласта викласти ложку начинки, після чого згорнути рулетиком або сформувати невеликі рогалики. Викласти печиво на застелене пергаментом деко.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку розігріти до 180°C. Випікати 15–17 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво посипати цукровою пудрою або кокосовою стружкою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.