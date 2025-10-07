Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Смак Печиво "Оленка" — 1 склянка молока + жменя кокосової стружки

Печиво "Оленка" — 1 склянка молока + жменя кокосової стружки

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 03:04
Печиво Оленка — рецепт домашнього десерту з кокосовою начинкою
Печиво "Оленка". Фото: gospodynka.com.ua

Печиво "Оленка" — це той самий рецепт, який обожнюють усі з першого шматочка. М’яке тісто, ніжна кокосова начинка й аромат ванілі створюють справжній домашній шедевр. Такий десерт готується просто, але виглядає по-святковому — ідеальний до чаю чи кави у колі рідних.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • масло вершкове м’яке — 100 г;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукрова пудра — 40 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • сметана — 40 г;
  • борошно — 200–220 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • цукор — 40 г;
  • жовтки — 3 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 15 г;
  • молоко — 180 мл.;
  • масло вершкове м’яке — 15 г;
  • ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;
  • кокосова стружка — 40 г.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати м’яке вершкове масло, ванільний цукор, сіль і цукрову пудру. Додати жовток і сметану, збити вінчиком або міксером до кремової консистенції. Просіяти борошно з розпушувачем, поступово підсипати до рідких інгредієнтів і замісити м’яке, еластичне тісто. Загорнути його в плівку та залишити відпочити на 15–20 хвилин у холодильнику.

рецепт печива
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки у каструлі змішати жовтки, цукор і крохмаль. Влити молоко, добре розмішати, щоб не залишилося грудочок. Поставити суміш на середній вогонь і постійно помішувати до загустіння — приблизно 2–3 хвилини після закипання. Зняти з вогню, додати м’яке масло, ванільний екстракт і кокосову стружку. Перемішати до однорідності, накрити плівкою "в контакт" і дати охолонути.

печиво з кокосовою стружкою
Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на частини та розкачати у тонкі прямокутні пластини. На край кожного пласта викласти ложку начинки, після чого згорнути рулетиком або сформувати невеликі рогалики. Викласти печиво на застелене пергаментом деко.

рецепт смачного печива
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку розігріти до 180°C. Випікати 15–17 хвилин до легкого золотистого кольору. Готове печиво посипати цукровою пудрою або кокосовою стружкою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації