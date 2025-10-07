Печенье Оленка — рецепт домашнего десерта с кокосовой начинкой

Печенье "Оленка". Фото: gospodynka.com.ua

Печенье "Оленка" — это тот самый рецепт, который обожают все с первого кусочка. Мягкое тесто, нежная кокосовая начинка и аромат ванили создают настоящий домашний шедевр. Такой десерт готовится просто, но выглядит по-праздничному — идеальный к чаю или кофе в кругу родных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

масло сливочное мягкое — 100 г;

ванильный сахар — 8 г;

соль — щепотка;

сахарная пудра — 40 г;

желток — 1 шт.;

сметана — 40 г;

мука — 200-220 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

сахар — 40 г;

желтки — 3 шт.;

кукурузный крахмал — 15 г;

молоко — 180 мл.;

масло сливочное мягкое — 15 г;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

кокосовая стружка — 40 г.

Способ приготовления

В миске соединить мягкое сливочное масло, ванильный сахар, соль и сахарную пудру. Добавить желток и сметану, взбить венчиком или миксером до кремовой консистенции. Просеять муку с разрыхлителем, постепенно подсыпать к жидким ингредиентам и замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть его в пленку и оставить отдохнуть на 15-20 минут в холодильнике.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки в кастрюле смешать желтки, сахар и крахмал. Влить молоко, хорошо размешать, чтобы не осталось комочков. Поставить смесь на средний огонь и постоянно помешивать до загустения — примерно 2-3 минуты после закипания. Снять с огня, добавить мягкое масло, ванильный экстракт и кокосовую стружку. Перемешать до однородности, накрыть пленкой "в контакт" и дать остыть.

Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на части и раскатать в тонкие прямоугольные пластины. На край каждого пласта выложить ложку начинки, после чего свернуть рулетиком или сформировать небольшие рогалики. Выложить печенье на застеленный пергаментом противень.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку разогреть до 180°C. Выпекать 15-17 минут до легкого золотистого цвета. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.