Самое вкусное осеннее печенье за 15 минут — рецепт ароматной домашней выпечки

Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматное медовое печенье с нежной лимонной ноткой — это именно тот рецепт, который спасает, когда хочется чего-то домашнего и сладкого, но времени совсем мало. Для приготовления не нужно ничего особенного — лишь обычные продукты, которые всегда есть дома. Всего 15 минут и на столе роскошная выпечка, пахнущая уютом, осенью и теплом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

ваниль — щепотка;

соль — щепотка;

сливочное масло растопленное — 100 г;

цедра половины лимона;

мед — 100 г;

мука — 420-450 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сахар для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой пены. Добавить ваниль и щепотку соли. Влить растопленное сливочное масло, добавить лимонную цедру и мед. Хорошо перемешать венчиком до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавлять к жидким ингредиентам. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 1 см. Вырезать печенье формочками или стаканом, по желанию сделать небольшие отверстия по центру. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, и посыпать сахаром.

Печенье на противень. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C 13-15 минут, пока печенье не станет золотистым и не наполнит кухню нежным ароматом меда и цитрусовой цедры.

