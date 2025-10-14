Видео
Дата публикации 14 октября 2025 03:04
Самое вкусное осеннее печенье за 15 минут — рецепт ароматной домашней выпечки
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматное медовое печенье с нежной лимонной ноткой — это именно тот рецепт, который спасает, когда хочется чего-то домашнего и сладкого, но времени совсем мало. Для приготовления не нужно ничего особенного — лишь обычные продукты, которые всегда есть дома. Всего 15 минут и на столе роскошная выпечка, пахнущая уютом, осенью и теплом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • ваниль — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло растопленное — 100 г;
  • цедра половины лимона;
  • мед — 100 г;
  • мука — 420-450 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сахар для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой пены. Добавить ваниль и щепотку соли. Влить растопленное сливочное масло, добавить лимонную цедру и мед. Хорошо перемешать венчиком до однородной массы.

рецепт печива за 15 хвилин
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавлять к жидким ингредиентам. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

смачне домашнє печиво
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 1 см. Вырезать печенье формочками или стаканом, по желанию сделать небольшие отверстия по центру. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, и посыпать сахаром.

простий рецепт смачного печива
Печенье на противень. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C 13-15 минут, пока печенье не станет золотистым и не наполнит кухню нежным ароматом меда и цитрусовой цедры.

сладости десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
