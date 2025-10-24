Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Печенье без масла и дорогих продуктов — получается как песочное

Печенье без масла и дорогих продуктов — получается как песочное

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 03:04
обновлено: 20:28
Печенье без масла — простой рецепт приготовления нежного домашнего печенья
Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Если дома нет сливочного масла — не беда! Это домашнее печенье без масла готовится всего за несколько минут и всегда получается идеальным: мягкое, ароматное, с легкой корочкой. Простой рецепт, который докажет, что вкусная выпечка не требует дорогих продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 60 г;
  • растительное масло — 50 г;
  • мука — 280 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • ванилин — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать венчиком яйцо, сахар и щепотку соли до легкого побеления. Влить молоко и масло, перемешать до однородности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и ванилин, после чего замесить мягкое, эластичное тесто.

рецепт печива
Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Отщипнуть небольшой кусочек теста, раскатать его в тонкую полоску, сложить пополам и скрутить косичкой.

рецепт пісочного печива
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать на порционные кусочки желаемой длины. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и слегка посыпать сахаром.

рецепт пісочного печива без масла
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180°C, около 20 минут — до румяной корочки. Когда печенье остынет, оно станет нежным внутри и легким снаружи. Прекрасно сочетается с чаем, кофе или молоком, а готовится из самых доступных ингредиентов.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка печенье сливочное масло
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации