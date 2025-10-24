Печенье без масла — простой рецепт приготовления нежного домашнего печенья

Домашнее печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Если дома нет сливочного масла — не беда! Это домашнее печенье без масла готовится всего за несколько минут и всегда получается идеальным: мягкое, ароматное, с легкой корочкой. Простой рецепт, который докажет, что вкусная выпечка не требует дорогих продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 70 г;

соль — щепотка;

молоко — 60 г;

растительное масло — 50 г;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 7 г;

ванилин — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать венчиком яйцо, сахар и щепотку соли до легкого побеления. Влить молоко и масло, перемешать до однородности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и ванилин, после чего замесить мягкое, эластичное тесто.

Тесто для печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Отщипнуть небольшой кусочек теста, раскатать его в тонкую полоску, сложить пополам и скрутить косичкой.

Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать на порционные кусочки желаемой длины. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и слегка посыпать сахаром.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180°C, около 20 минут — до румяной корочки. Когда печенье остынет, оно станет нежным внутри и легким снаружи. Прекрасно сочетается с чаем, кофе или молоком, а готовится из самых доступных ингредиентов.

