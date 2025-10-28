Печенье за 12 минут к чаю — быстрый рецепт без масла и миксера

Домашнее печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Ищете быстрый рецепт домашнего десерта? Это печенье готовится всего за 12 минут, без масла и долгого замеса. Мягкое, ароматное и с джемом внутри — оно станет вашим любимым сладким спасением к чаю.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

густой джем (любой) — несколько ложек;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

сметана или йогурт — 3 ст. л.;

мука — примерно 150 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой пены. Добавить сметану или йогурт, перемешать венчиком.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином, постепенно всыпая во влажную массу. Тесто должно быть густым, но мягким — примерно как на оладьи.

Тесто и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить ложкой порции теста на противень, застеленный пергаментом.

Приготовление печенья. Фото: smakuiemo.com.ua

На середину каждой порции положить немного джема, накрыть сверху еще одной каплей теста, формируя аккуратные "пончики".

Готовое печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при температуре 190°C примерно 12-15 минут, пока печенье не станет румяным. Готовую выпечку слегка остудить, посыпать сахарной пудрой или обвалять в кокосовой стружке.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.