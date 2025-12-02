Печиво Різдвяне із зошита 1985 року — простий рецепт приготування за 15 хвилин

Шоколадне печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво "Різдвяне" із зошита 1985 року повертає той самий домашній смак, який колись створювали наші мами та бабусі. Невибагливі інгредієнти, м’яке шоколадне тісто й ароматна кокосова серединка роблять десерт напрочуд ніжним та святковим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кокосова стружка — 100 г;

згущене молоко підсолоджене — приблизно 200 г (додавати за потребою).

Для тіста:

масло м’яке — 150 г;

цукрова пудра — 80 г;

сіль — 1 щіпка;

ванільний цукор — 8 г;

борошно — 200 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

молоко тепле — 3–4 ст. л. (за консистенцією).

Спосіб приготування

Приготувати начинку: змішати кокосову стружку зі згущеним молоком до щільної маси, з якої легко сформувати невеликі кульки. Скачати начинку руками та відкласти.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста збити м’яке масло з цукровою пудрою, дрібкою солі та ванільним цукром до кремоподібної текстури. Окремо змішати борошно, какао та розпушувач, після чого поступово додати суху суміш до масляної основи. Влити тепле молоко, регулюючи консистенцію: тісто має бути м’яким, пластичним, не липким і водночас не крихким.

Печиво на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на частини, сформувати коржики, у центр покласти кокосові кульки та акуратно загорнути, створюючи рівні кульки з тіста. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Зробити невеликі надрізи зверху, щоб печиво красиво розкривалося під час запікання.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 180°C приблизно 15–17 хвилин, орієнтуючись на розмір печива. Дати трохи охолонути — десерт виходить ароматним, м’яким і з приємною кокосовою серединкою.

