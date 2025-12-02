Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Печиво "Різдвяне" із зошита 1985 року — 15 хвилин і готово

Печиво "Різдвяне" із зошита 1985 року — 15 хвилин і готово

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 03:04
Печиво Різдвяне із зошита 1985 року — простий рецепт приготування за 15 хвилин
Шоколадне печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Це печиво "Різдвяне" із зошита 1985 року повертає той самий домашній смак, який колись створювали наші мами та бабусі. Невибагливі інгредієнти, м’яке шоколадне тісто й ароматна кокосова серединка роблять десерт напрочуд ніжним та святковим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кокосова стружка — 100 г;
  • згущене молоко підсолоджене — приблизно 200 г (додавати за потребою).

Для тіста:

  • масло м’яке — 150 г;
  • цукрова пудра — 80 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • ванільний цукор — 8 г;
  • борошно — 200 г;
  • какао — 30 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • молоко тепле — 3–4 ст. л. (за консистенцією).

Спосіб приготування

Приготувати начинку: змішати кокосову стружку зі згущеним молоком до щільної маси, з якої легко сформувати невеликі кульки. Скачати начинку руками та відкласти.

рецепт печива
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста збити м’яке масло з цукровою пудрою, дрібкою солі та ванільним цукром до кремоподібної текстури. Окремо змішати борошно, какао та розпушувач, після чого поступово додати суху суміш до масляної основи. Влити тепле молоко, регулюючи консистенцію: тісто має бути м’яким, пластичним, не липким і водночас не крихким.

рецепт шоколадного тіста
Печиво на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на частини, сформувати коржики, у центр покласти кокосові кульки та акуратно загорнути, створюючи рівні кульки з тіста. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Зробити невеликі надрізи зверху, щоб печиво красиво розкривалося під час запікання.

простий рецепт печива
Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 180°C приблизно 15–17 хвилин, орієнтуючись на розмір печива. Дати трохи охолонути — десерт виходить ароматним, м’яким і з приємною кокосовою серединкою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт печиво шоколадний пиріг
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації