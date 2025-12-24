Печиво Арабська ніч — рецепт приготування ароматного десерту

Печиво "Арабська ніч". Фото: gospodynka.com.ua

Печиво "Арабська ніч" — це десерт, який легко замінює торт. Насичений шоколадний смак, теплі східні спеції, м’яка текстура та ароматна глазур роблять його по-справжньому святковим. Таке печиво доречне і до чаю, і для особливого частування гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вершкове масло м’яке — 100 г;

цукор — 80 г;

сіль — щіпка;

яйце — 1 шт.;

сметана — 70 г;

какао — 20 г;

суміш спецій (кориця, кардамон, гвоздика, мускатний горіх) — ½ ч. л.;

борошно — близько 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

родзинки або фініки — 40 г;

ром — 1 ст. л.

Для глазурі:

вершкове масло — 30 г;

молоко — 30 мл;

цукор — 60 г;

кориця — ½ ч. л.;

горіхи подрібнені — близько 100 г.

Спосіб приготування

Родзинки добре промити, обсушити та залити ромом, залишити на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими й ароматними.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці з’єднати м’яке вершкове масло з цукром і дрібкою солі, розтерти до кремової консистенції. Додати яйце та сметану, ретельно перемішати. Додати какао й прянощі, ще раз добре перемішати.

Приготування печива. Фото: gospodynka.com.ua

Додати розпушувач і частину борошна, перемішати. Поступово підсипати решту борошна, замішуючи м’яке, податливе тісто. Загорнути його в пакет або плівку та прибрати в холодильник приблизно на 15 хвилин.

Прикрашання печива. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто поділити на невеликі шматочки. У центр кожного викласти кілька родзинок, сформувати кульки та викласти їх на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180 °C протягом 15–20 хвилин, до готовності.

Готове печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі в невеликій каструлі з’єднати вершкове масло, молоко та цукор. Нагріти до повного розчинення, додати корицю, довести до кипіння й проварити близько 2 хвилин, постійно помішуючи. Зняти з вогню та дати трохи охолонути. Кожне печиво занурити верхівкою в теплу глазур, а потім обваляти в подрібнених горіхах. Викласти на решітку або пергамент і залишити приблизно на 1 годину, щоб глазур застигла.

