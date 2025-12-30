Відео
Печиво "Зимова казка" — розсипчасте та завжди вдається

Дата публікації: 30 грудня 2025 03:04
Пісочне печиво Зимова казка – класичний рецепт розсипчастої випічки
Печиво "Зимова казка". Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво – справжня класика домашньої випічки, яка завжди вдається. Мінімум інгредієнтів, простий процес приготування та ідеальна розсипчаста текстура роблять його улюбленим варіантом до зимового чаювання. Аромат свіжої випічки наповнює будинок затишком та створює те саме відчуття "зимової казки".

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 230 г;
  • цукрова пудра — 100 г (або 150 г, якщо любите більш солодке печиво);
  • яйце — 1 шт. кімнатної температури;
  • борошно — 400-440 г, залежно від розміру яйця.

Спосіб приготування

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. Перекласти масло в миску, додати цукрову пудру і ретельно розтерти до однорідної кремової текстури. Маса має стати світлою та гладкою.

пісочне печиво зимова казка
Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйце і добре перемішати до повного об'єднання інгредієнтів. Частками підсипати борошно, щоразу акуратно вимішуючи тісто. У результаті тісто має вийти м'яким, еластичним та не липким. Готове тісто загорнути у харчову плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Після охолодження викласти тісто на робочу поверхню та розкотити пласт завтовшки 5–7 мм. За допомогою форм вирізати печиво.

смачне пісочне печиво зимова казка
Приготування пісочного печива. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти заготовки на лист, застелений пергаментом. Випікати в розігрітій до 200°C духовці 7-9 хвилин|мінути|, до легкого золотистого відтінку. Важливо не перетримати печиво, щоб воно залишилося розсипчастим. Готове печиво трохи остудити та подати до чаю, кави або какао.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт рецепт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
