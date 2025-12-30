Пісочне печиво Зимова казка – класичний рецепт розсипчастої випічки

Печиво "Зимова казка". Фото: smachnenke.com.ua

Це печиво – справжня класика домашньої випічки, яка завжди вдається. Мінімум інгредієнтів, простий процес приготування та ідеальна розсипчаста текстура роблять його улюбленим варіантом до зимового чаювання. Аромат свіжої випічки наповнює будинок затишком та створює те саме відчуття "зимової казки".

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 230 г;

цукрова пудра — 100 г (або 150 г, якщо любите більш солодке печиво);

яйце — 1 шт. кімнатної температури;

борошно — 400-440 г, залежно від розміру яйця.

Спосіб приготування

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. Перекласти масло в миску, додати цукрову пудру і ретельно розтерти до однорідної кремової текстури. Маса має стати світлою та гладкою.

Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Додати яйце і добре перемішати до повного об'єднання інгредієнтів. Частками підсипати борошно, щоразу акуратно вимішуючи тісто. У результаті тісто має вийти м'яким, еластичним та не липким. Готове тісто загорнути у харчову плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Після охолодження викласти тісто на робочу поверхню та розкотити пласт завтовшки 5–7 мм. За допомогою форм вирізати печиво.

Приготування пісочного печива. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти заготовки на лист, застелений пергаментом. Випікати в розігрітій до 200°C духовці 7-9 хвилин|мінути|, до легкого золотистого відтінку. Важливо не перетримати печиво, щоб воно залишилося розсипчастим. Готове печиво трохи остудити та подати до чаю, кави або какао.

